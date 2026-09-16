Dünya Kupası ile Bayern Münih’te sezon hazırlıklarının başlangıcı arasındaki dönemde Davies, 23 Temmuz’da Paris’te Sheyenne Jen ile evlendi. Şimdi ise ikili, evliliklerini görünüşe göre birlikte yapacakları bir seyahatle kutlamak istiyor. Böylece Kanada kaptanı, Şili, Peru ve ABD’ye karşı planlanan üç hazırlık maçını kaçıracak.

Teknik direktör Jesse Marsch’ın açıkladığı gibi, bu karar karşılıklı mutabakatla alındı. "Balayısının yarısını antrenman kampında geçirip ardından bize katılıp katılmaması gerektiğini konuştuk. Ama benim hissim, önce balayısının tadını çıkarmasının ve ardından fiziksel durumu ile formu üzerinde çalışmayı sürdürmesinin onun için önemli olduğu yönündeydi."

25 yaşındaki sol bek, 2025’in başında Kanada Milli Takımı formasıyla çıktığı bir maçta çapraz bağlarını yırtmış ve bunun ardından dokuz ay sahalardan uzak kalmıştı. Sonrasında ise tekrarlayan sağlık sorunlarıyla zorlandı. Kas lifi yırtığı nedeniyle Davies, Bayern Münih’in geçen sezonki son virajında forma giyemedi ve uzun zamandır beklenen ev sahibi Dünya Kupası’nda Kanada adına sadece 16 dakika oynadı.

Alphonso Davies, Bayern Münih’te yeniden form tuttu

Bir kez daha sakat olarak Münih’e döndü ve ilk etapta sadece bireysel çalıştı. Ancak Davies son dönemde yeniden form tuttu; FK Bodö/Glimt karşısında alınan 5-0’lık galibiyette şık bir gole imza attı.

Marsch da "Gerçekten çok iyi oynuyor, oldukça fit görünüyor ve kendini çok iyi hissediyor" değerlendirmesinde bulundu. "Bu nedenle, kasım ayında bazı önemli maçlarda ona ihtiyaç duyduğumuzda, ardından mart ayında ve sonraki tüm döngü boyunca, ondan milli takım için beklediğimiz şeyler adına kendisini her zaman tamamen ortaya koyabilecek şekilde her bakımdan hazır olmasını sağlamak istedik."

Davies, Bayern Münih ile cuma günü Münih’te Union Berlin ile karşılaşacak. Bir sonraki maç ise ancak 10 Ekim’de deplasmanda Augsburg karşısında oynanacak.