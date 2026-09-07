Real Madrid'in eski yıldızı ve teknik direktörü Jorge Valdano, kraliyet ekibinin José Mourinho döneminde resmi bir maçtaki ilk yenilgisini değerlendirdi.

Real Madrid, İspanya Futbol Ligi'nin dördüncü haftasında cuma akşamı ev sahibi Real Betis'e 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Valdano, "Movistar Plus Deportes" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Açıkçası, bu uygunsuz bir durum. Maç maç giderek güçlendiği izlenimini veren Madrid'in mutlu halini kesintiye uğratıyor."

70 yaşındaki eski futbolcu, yenilgiyi "sürpriz" olarak nitelendirdi ve şunları belirtti: "Betis'e karşı sahaya çıkan kadronun, Real Madrid'in oynayabileceği asli kadroya en yakın kadro olduğunu hissettim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin ilk kez birlikte oynadığı ve herkesin ilk kez Mourinho'nun emrinde olduğu maçtı ve sonuç sert bir darbe oldu."

Devam etti: "Teknik açıdan son derece yetenekli, çok sayıda gol atma potansiyeli olan bir takım olduğu hissindeyim; ki bu da son karşılaşmada tam olarak eksikliğini çektiği şeydi."

Valdano şunları ekledi: "Bunun kelimenin tam anlamıyla istisnai bir maç olduğunu düşünüyorum. Sıra dışı, kuralın ötesinde."

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