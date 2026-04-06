"Alışılmadık bir durum ve çıkar çatışması"... Al-Hilal, Nahda Berkan krizi konusunda CAF'e sert çıkıştı

Al-Hilal ile rakibi Renaissance Berkane arasında alevlenen krizin yankıları, Sudanlı kulübün Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) yaptığı, oyuncu Hamza El-Mousawi'nin Afrika Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki takım arasında oynanan maçlarda forma giyme uygunluğuna ilişkin şikâyetinin ardından devam ediyor.

Faslı takım, Fas'ta 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, Ruanda'da 1-0 galip gelerek yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Al-Hilal yönetimi, oyuncunun katılımının kurallara aykırı olduğunu savunuyor ve doping kullandığı tespit edildiği için iki maçta oynamaya hakkı olmadığını vurguluyor. Bu durum, kulübün olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etmesine neden oldu.

Gizemli karar öfkeyi alevlendirdi

Pazartesi akşamı yayınlanan resmi açıklamada, Al-Hilal, davadaki gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Afrika Futbol Konfederasyonu Disiplin Komitesi'ne sunulan Nahda Berkan'ın DC23337 numaralı davaya ilişkin cevabını aldığını belirtti.

Açıklamada, oyuncunun geçici cezasının 14 Mart 2026'da kaldırılmasının, cezanın uygulandığı gecenin saat 23:20'sinde Nahda Berkane tarafından gönderilen bir e-posta yoluyla yapılan talebe dayandığı belirtildi.

Al-Hilal, Afrika Birliği'nin bu talebi sadece üç gün içinde, herhangi bir açık gerekçe sunmadan, duruşma yapmadan veya 2021 FIFA Dopingle Mücadele Yönetmeliği'nin 35. ve 36. maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirmeden kabul ettiğini ekledi. Ayrıca, davayla ilgili başka hiçbir tarafa bildirimde bulunulmadı veya danışılmadı.

Alışılmadık bir durum

Açıklamada, doping kullanımıyla ilgili kesin bir ihlale ilişkin davada, olağan yasal prosedürler izlenmeden sadece iki gün içinde geçici men cezasının kaldırılmasının alışılmadık bir emsal teşkil ettiği ve Afrika futbolunda dopingle mücadele kurallarının uygulanmasının geleceği konusunda ciddi endişeler uyandırdığı vurgulandı.

Al-Hilal ayrıca, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun son yazışmalarında, geçici uzaklaştırma kararını veren yetkilinin görevden alınmasına dair herhangi bir atıf bulunmadığını ve bu kararın mevcut anlaşmazlığın özünü oluşturduğunu belirtti.

Çıkar çatışması

Sudan kulübü, bu yetkilinin gönüllü olarak istifa etmesini veya Afrika Futbol Konfederasyonu'nun davayı incelemek üzere başka bir yetkili atamasını beklediğini vurguladı ve duruşma öncesinde bu durumun gerçekleşmemesi halinde çıkar çatışması meselesini gündeme getirmek için resmi bir talepte bulunacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, duruşmanın 9 Nisan 2026'da, yani cezanın kaldırılmasından 26 gün sonra ve yarı final maçından sadece iki gün önce yapılacağı belirtildi; bu da durumun hassasiyetini artırıyor.

Al-Hilal, açıklamasının sonunda tüm bu gerçekleri duruşma sırasında ortaya koyacağını vurguladı ve Afrika Futbol Konfederasyonu'nun adaleti sağlayacak ve rekabetin dürüstlüğünü koruyacak bir karar alacağına olan güvenini dile getirerek, haklarını savunma ve Afrika futbolunun itibarını koruma konusundaki tam kararlılığını yineledi.