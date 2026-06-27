Alışılmadık bir dörtlü… İngiltere, olağanüstü bir olayla Dünya Kupası tarihine geçti

İngiltere milli takımı, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın 12. Grubu’ndaki son maçında Panama ile oynayacağı karşılaşmanın ilk onbirini açıklayarak, Dünya Kupası tarihine alışılmadık bir şekilde adını yazdırdı.

Opta'nın bildirdiğine göre, bugün "Üç Aslanlar"ın kadrosunda Dünya Kupası tarihinde ilk kez İngiliz kulüpleri dışındaki takımlardan 4 oyuncu yer aldı: Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Münih), Marcus Rashford (Barcelona) ve Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenmesinin ardından, ikinci turda golsüz berabere kalarak tökezledi, ancak 4 puanla "Kara Yıldızlar" ile eşit olarak grubun zirvesinde kaldı. Hırvatistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, onları ise puanı olmayan Panama takip ediyor.

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