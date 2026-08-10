Excelsior, Alireza Jahanbakhsh’ı kadrosuna kattı. Kralingen ekibi bu gelişmeyi resmi kanalları üzerinden doğruladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, VriendenLoterij Eredivisie’nin mevcut lideriyle bir sezonluk sözleşme imzaladı. Anlaşmada bir yıllık opsiyon da yer alıyor.

Jahanbakhsh’ın gelişiyle birlikte Excelsior, Gyan de Regt’in yaklaşan ayrılığına karşı önlem aldı. 22 yaşındaki hücum oyuncusu yaklaşık iki milyon euro karşılığında Holstein Kiel’e gitmek üzere ve bu nedenle Rotterdam ekibinin kanatlarında bir yer boşalıyor.

Teknik direktör Mark Ruijl, Jahanbakhsh’ın gelişinden büyük memnuniyet duyuyor. "Alireza ile birlikte en üst seviyede oynamış ve kısa süre önce Dünya Kupası’nda da forma giymiş bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Eredivisie’yi ve bizim oyun tarzımızı çok iyi biliyor, ayrıca çok büyük bir deneyim ve karakter getiriyor. Kalitesi ve kazanma mentalitesiyle saha içinde de saha dışında da kadromuz için çok büyük değer taşıyor. Bu yüzden önümüzdeki sezon için kendisini Excelsior’a bağlamasından dolayı mutluyuz."

İranlı oyuncunun kendisi de geri döndüğü için çok mutlu. "Rotterdam’ın kalbimde özel bir yeri var. Beş yıldır burada yaşıyorum, arkadaşlarım burada, kendimi evimde hissediyorum. Saha dışında işler iyi gittiğinde, ben de daha iyi performans gösteriyorum. Woudestein’daki insanların benden neler bekleyebileceğine gelince? Her şeyimi veririm, yüzde yüz. Ve umarım mümkün olduğunca çok gol ve asist. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Tecrübeli hücum oyuncusu daha önce NEC, AZ, Feyenoord ve sc Heerenveen’de forma giydi ve Belçika ekibi FCV Dender’de geçirdiği bir sezonun ardından yeniden Eredivisie’ye döndü.

Jahanbakhsh, Hollanda’daki en iyi dönemini AZ’de yaşadı. 2017/18 sezonunda 21 golle Eredivisie’nin gol kralı oldu, ardından Brighton & Hove Albion onun için yaklaşık 25 milyon euro ödedi.

Premier League’de kalıcı çıkışını yapamayan Jahanbakhsh, 2021’de Feyenoord forması giymek için Hollanda’ya döndü. Rotterdam ekibiyle lig şampiyonu oldu ve ayrıca Conference League finaline yükseldi.

Feyenoord’dan ayrıldıktan sonra Jahanbakhsh, Kasım 2024’te sc Heerenveen ile sözleşme imzaladı. Burada 20 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi, ancak sezonun ardından sona eren sözleşmesi uzatılmadı.

Dört ay sonra Jahanbakhsh, FCV Dender’de kendine yer buldu. Kanat oyuncusu geçen sezon Belçika kulübü adına 21 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol attı.