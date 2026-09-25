Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayacak elemelerdeki yolculuğuna, konuk ettiği Angola Milli Takımı karşısında hayal kırıklığı yaratan golsüz bir beraberlikle başladı. Uluslararası Kahire Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde iki değerli puanı kaybetti.

Üstünlüğe ve topa sahip olmaya rağmen milli takım, konuk ekibin sıkı savunma organizasyonu karşısında fırsatları gole çeviremedi. Gece, çarpıcı teknik kararlara ve kenar çizgisinde büyük bir gerilime sahne oldu.

Mısır ile Angola maçının hakemi, Mısır lehine oyuncu Mustafa "Ziko"nun kaydettiği bir golü iptal etti. Ziko, Mısır Milli Takımı'nın tehlikeli ataklarından birini değerlendirerek konuk takımın filelerini havalandırmıştı; ancak hakem, atağın kuruluş aşamasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etmeye karar verdi. Karar, oyuncunun topun verildiği andaki pozisyonu incelendikten sonra geldi ve Mısır Milli Takımı skorda öne geçmekten mahrum kaldı.

60. dakikada teknik heyet, kaptan Muhammed Salah'ı erken bir şekilde oyundan almaya ve yerine Ahmed Seyyid Zizo'yu sürmeye karar vererek herkesi şaşırttı. Bu hamleyle hücum hattı canlandırılmak istendi.

Değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı; teknik heyet ayrıca Heysem Hasan'ın yerine genç ve yetenekli forvet Hamza Abdülkerim'i oyuna sürerek, bir türlü gelmeyen galibiyet golünü arayan hücuma taze kan katmaya karar verdi.





En çarpıcı an: Cisse, Hüsam Hasan'ı taklit etti

Maçta sosyal medyayı ateşleyen çarpıcı bir an yaşandı. Bu anın kahramanı, Angola Milli Takımı'nın teknik direktörü Senegalli Aliou Cisse'ydi.

Cisse, yedek kulübesinde bulunduğu sırada, Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Arjantin karşılaşmasında yaptığı meşhur hareketi taklit ederek geniş çaplı tartışma başlattı.

Senegalli teknik direktör, kollarını hakemin önünde çapraz şekilde kaldırırken görüldü. Bu hareket, tam olarak Mısır'ın Dünya Kupası son 16 turunda 3-2 kaybettiği maçta Arjantin'in üçüncü golünün geçerli sayılmasının ardından "Amid" lakaplı teknik adamın yaptığı hareketin aynısıydı. Pek çok kişi bunu, Mısır teknik heyetine ve Kahire Stadı taraftarlarına yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Malavi'den erken liderlik

Bu sonuçla Mısır Milli Takımı, yolculuğun başında iki değerli puan kaybederek Malavi Milli Takımı'na grupta tek başına liderliği ele geçirme fırsatı verdi.

İlk hafta sonunda grubun sıralaması şöyle oldu: Malavi Milli Takımı, 2-1'lik galibiyetinin ardından 3 puanla lider durumda. Angola ve Mısır milli takımları golsüz berabere kalmalarının ardından birer puanla ikinci sırayı paylaştı. Güney Sudan Milli Takımı ise açılış haftasındaki mağlubiyetinin ardından puansız olarak sıralamanın en altında yer aldı.



