Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Ali Kaan Güneren ve Embiya Ayyıldız Ankaragücü'nde

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü dört futbolcuyla anlaştı

MKE Ankaragücü, biri yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde satın alma opsiyonlu kiralanan santrafor Aliou Badji ile 6 aylık, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkiinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlusu Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.