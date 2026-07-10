Arjantinli forvet Julian Alvarez’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya transferi, tüm tarafların 2026 Dünya Kupası sona erene kadar resmi adımları ertelemek konusunda anlaşmasının ardından, görünürde sakin bir aşamaya girdi. Katalan kulübü, yazın en önemli transferini sonuçlandırmak için yoğun çabalarını yeniden başlatmayı planlıyor.

Katalan “Sport” gazetesi, Barcelona’nın Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra 130 milyon avroluk nihai bir teklif sunmayı planladığını ortaya koydu. Kulüp, bu tutarın ödeyebileceği en yüksek miktar olduğunu ve hem oyuncunun gerçek değerini hem de Atlético’nun mali ihtiyaçlarını yansıttığını değerlendiriyor; teklifi 150 milyon avroya çıkarmayı ise tamamen dışlıyor.

Alvarez, Barça kadrosuna katılma konusundaki açık isteğini dile getirirken, kulüp başkanı Juan Laporta, kulübün durumunu tehlikeye atmamak amacıyla son basın toplantısında spekülasyonlara yol açmaktan kaçındı; ancak teklifin geçerliliğini koruduğunu ve görüşmelerin kameralardan uzak bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

İki kulüp arasındaki ilk temaslarda ana anlaşmazlık noktalarından biri ortaya çıktı. Barcelona içinde, Atlético Madrid’in profesyonel futbol direktörü Mateo Alemany’ye karşı derin bir hoşnutsuzluk hakim; çünkü Alemany, ilk teklifi hemen Enrique Cerezo’ya veya Miguel Ángel Gil Marín’e iletmemişti. Bu durum, Laporta’nın müzakereleri bizzat üstlenmesine ve Rojo-Blancos’un başkanıyla doğrudan bir iletişim kanalı açmasına neden oldu.

İki başkan, her iki kulübün de karmaşık bulduğu ancak Atlético’nun açıkça reddettiği tutumuna rağmen hâlâ masada olan bir anlaşmaya varmak için doğrudan iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bu adım, idari engelleri aşmayı ve müzakereleri hızlandırmayı amaçlıyor.

Anlaşmanın ertelenmesi stratejik bir değerlendirmeden kaynaklanıyor; Barcelona, Atlético’nun önce üst düzey bir yedek oyuncu bulmadan ana kadrosundaki bir oyuncunun ayrılmasını kabul etmeyeceğini biliyor. Bu nedenle Katalan kulübü, önümüzdeki haftalarda transfer piyasasında hareket edebilmesi için Rojo Blancos’a zaman tanımayı tercih etti; Dünya Kupası’ndan sonra anlaşmayı tamamlamak için koşulların daha elverişli olacağını umuyor.

Real Madrid’in iddia edilen ilgisi, Barcelona’nın planlarını etkilemedi; zira Camp Nou’daki bu hamleler, forvetin geleneksel rakibin kadrosuna katılma ihtimalinin gerçekçi olmadığı bir durumda, müzakereleri zorlaştırmak ve oyuncunun fiyatını yükseltmeyi amaçlayan bir strateji olarak yorumlanıyor.

Barça’nın bu güveni, Alvarez’in kişisel isteğine de dayanıyor. Kulüp, Arjantinli oyuncunun Alman teknik direktör Hansi Flick’in spor projesine öncelik verdiğine ve bu yaz Atlético’dan ayrılması durumunda ilk ve tek tercihinin Barcelona olacağına hâlâ ikna olmuş durumda.