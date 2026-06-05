Alım opsiyonu kullanılmayacak, bu yüzden Ajax yine gereksiz bir oyuncuyu geri alacak

Sivert Mannsverk şimdilik Ajax'a geri dönüyor. Livesport Zprávy'ye göre Sparta Prag, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu ancak daha düşük bir bedel karşılığında kadrosuna katmak istediği için satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Ajax ve Sparta Prag tarafından belirlenen satın alma opsiyonu şimdilik bilinmiyor. Ancak Çeklerin bu bedeli hala çok yüksek bulduğu açık.

Sparta Prag, Ajax'ın artık ihtiyaç duymadığı Mannsverk'i satmak istediğini biliyor ve daha düşük bir bedelle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Mannsverk'in Ajax'tan ayrılabileceği Çarşamba akşamı, analist Theo Janssen'in De Oranjezomer'de onun TransferRoom'da yer alan 21 oyuncudan biri olduğunu açıklamasıyla netleşti.

Transfermarkt'a göre Mannsverk'in şu anki değeri 3,5 milyon avro. Ajax, 2023'te Norveçli oyuncu için tam 6 milyon avro ödemişti.

Mannsverk'in Johan Cruijff ArenA'daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Ajax formasıyla sadece 18 resmi maçta forma giydi.

Sparta Prag'da Mannsverk, Brian Priske yönetiminde çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Brian Priske yönetiminde 27 resmi maçta toplam 1.569 dakika sahada kaldı.