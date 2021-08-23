Ali Şen: Fatih Terim'e Fenerbahçe’nin başına geçmesi için teklif yaptım

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, bilinmeyen bir gerçeği kamuoyuyla paylaştı.

Sabah Gazetesi’nden Tuğba Kalçık’a özel bir röportaj veren Ali Şen, uzun yıllar öncesinden kalan bir Fatih Terim anısını ilk kez paylaştı.

“Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum."

"Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.”

“VAR’a karşı değilim”

Ali Şen, sürekli olarak gündemi meşgul eden hakem hataları konusunda da görüşlerini paylaştı ve VAR sistemini faydalı bulduğunu söyledi.

“Akdeniz ülkelerinde hakemler her zaman eleştirilir. İtalya, İspanya, Türkiye gibi ülkelerde durum aynıdır. Hakemler zaman zaman hata yapıyor, bunun temel sebebi ise yeterli düzeyde eğitimli olmamaları.

“Ben yine de hakemlerimizi beğeniyorum. Geçmiş yıllara göre çok daha az hata yapıyorlar. VAR sistemiyle yapılan hatalar daha da azalıyor. VAR'a karşı değilim. VAR sistemi daha iyi yönetilirse hakem hataları büyük ölçüde ortadan kalkar diye düşünüyorum.”

“Bu sene şampiyonuz”

Şen, Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadığı için eleştirilen Ali Koç’a destek verdi.

“Benim bir hayalim vardı, Koç Ailesi'nden birinin Fenerbahçe'ye başkan olması. Bu rüyam gerçekleşti. Fenerbahçe'de başkanlık yapmak zor çünkü camia çok büyük. Herkesi tatmin de edemezsin. Ali Koç'un da işi kolay değil bu açıdan."

"Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olamıyor. 2 yıl olmazsa sorun çıkıyor camiada, şimdi 3 yıldır olamadığı için sesler yükseldi, Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı ama ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız."

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