Ali Palabıyık'ın VAR istatistikleri

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. İşte Palabıyık'ın VAR istatistikleri...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanına konuk olacak. Bu zorlu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Palabıyık, şimdiye kadar 14 kez Beşiktaş maçında görev aldı. Bu mücadelelerin 7'si siyah beyazlıların galibiyeti ile sonuçlanırken 3'ü berabere tamamlandı; 4'ünde ise Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor ise Ali Palabıyık'ın yönettiği 19 karşılaşmada 8 kez galip gelirken 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

VAR istatistikleri

Ligde geçen sezonun başından bu yana 14 kez VAR'a çağrılan Ali Palabıyık, bunların yarısında kararını değiştirdi. Palabıyık'ın verdiği gollerden 3'ü VAR'a gitti, bunlardan 1'i iptal oldu.



Tecrübeli hakemin verdiği penaltılardan biri VAR'a gitti, karar değişmedi. Ali Palabıyık'ın penaltı vermediği pozisyonlardan 5'inde VAR, Palabıyık'ı ekran başına çağırdı. Palabıyık bunların 3'ünde penaltıya hükmederken 2'sinde kararı değişmedi.