Ali Koç'tan transfer açıklaması: "Listemiz hazırda bekliyor..."

Ali Koç, olağan mali genel kurul sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün Pazar günü gerçekleştirilen mali genel kurulunun sonunda söz alarak açıklamalarda bulundu.

>> Sözleşmesi sona eren futbolcular

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle...

"Sanki ilk defa kötü sezon geçiriyoruz"

"Biz göreve geldiğimizden beri aşağı yukarı 1 sene geçti. Büyük umutlarla geldik. Futbol hariç diğer bölümlerde başarılıyız ama her şey futbol. İlk yarı 17. sıradaydık, sezonu 6. sırada bitirdik. Sanki zannedersiniz 'de Fenerbahçe ilk defa bu sezon bu kadar kötü bir sezon geçiriyor. Bunun pek çok sebebi var."

"Futbolda oynanan tiyatro çirkin"

"Burası çirkefliğin kazandığı bir ortam. Biz zaman zaman yumuşak olmakla tenkit ediliyoruz. Bizim duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Biz bu pis ortama ortak olmadık. Futbolda oynanan tiyatro çok çirkin. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar korunuyorsun bu ülkede. Bize bir şey oldu bu sene. Ama bir suçlu arıyorsak balık baştan kokar, en büyük sorumlu benim. Comolli falan değil."

Fener Ol projesinde son durum

"140 milyon liraya yakın bir parayı kasamıza soktuk. 20-25 milyon euro'luk bir meblağ da Fener Ol'dan geldi. Keşke seçimler bu sene olsaydı da neyin ne olduğunu anlasaydınız. Eski yönetim kaybederek çok şey kazandı. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Bütün yeni kaynaklara, yeni fonlara rağmen yine kaynak bitti. Fener Ol nefes aldırdı bize. Yapılandırmayı bekliyoruz."

Transfer konusu

"UEFA 'sattığın kadar alabilirsin' diyorsa, o kadarını alacaksın. Ne satacaksın ona bir bakacaksın. Daha da önemlisi bonservis bedeli olmadan, kiralık, sonra satın alma opsiyonu ama mecbur olmayan satın alma opsiyonuyla oyuncu bakacaksın ki FFP gelmesin. Bizim şu anda yaptığımız çalışmalarda değişik profildeki oyuncular, değişik ekonomik şartlarda bizden teklif bekliyorlar. UEFA'nın kararı eli kulağındadır. Bu karara göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Ersun hocamızın görüşleri, listesi, scoutların, Comolli'nin en sonunda da bizim hazırladığımız liste, hazırda bekliyor. FFP'nin altına saklandığımız yok, çalışıyoruz."