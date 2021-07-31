Ali Koç'tan Süper Lig'e yeni sezon için 'şartlı' seyirci önerisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021-22 sezonunda statta yer alacak seyirci sayısının artması gerektiğine inanıyor ancak bir şartı var.

Ali Koç, seyirci sayısının yanı sıra Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza iddialarına da yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon öncesi divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün patronu koronavirüs önlemleri kapsamında statlara az sayıda seyirci alınması konusuna öneriyle geldi.

Ali Koç ne söyledi?

Ali Koç statlara alınan seyirci kapasitesinin yüzde yüze çıkarılmasını istiyor ancak aşı şartı koyuyor:

"Önerim, stadyum kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım."

Fenerbahçe başkanının Vitor Pereira'ya güveni tam:

"Tanıdığımız bir ismi Vitor Pereira'yı görev başına getirdik ve bu konuda içim çok rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor.

Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler."

Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Takımdan ayrılacak isimlerin olduğuna dikkat çeken Koç, transfer iddialarıyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

"Boupendza ve Vedat Muriqi ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bilinçli olarak beklemedeyiz.

Menajerler, bazı gazeteciler var işin içerisinde. Boupendza için 1 kere görüşmedik. Sorsanız eli kulağında... Vedat Muriqi 2 gün tatile geliyor.

Fenerbahçe'ye transfer olmaya geldi diyorlar. Yok. Vedat kulübüyle devam ediyor. Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın."

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