Ali Koç'tan itiraf: Fenerbahçe'de başkan, hoca, sportif direktör ve futbolcu olmak çok zor

Deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, böylesine zorlu bir deplasmanda kazanmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ali Koç, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri açısından zor bir haftayı geride bıraktıklarına işaret etti.

Şubat ayının iki senedir kendilerine hayırlı gelmediğini söyleyen Koç, bu yıl da gereksiz puanlar vererek şansızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Ali Koç ne dedi?

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan, hoca, sportif direktör ve futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurulabiliyor, iki günde göklere çıkarılabiliyorsunuz. Bu maçı kazandığımız için şampiyon olmadık, ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecekti. Her takımın yaşayacağı daha çok iniş ve çıkışlar olacak. O yüzden bugün hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, konuştular, birleştiler, bir ve bütün oldular. Bugünkü futbolla puan kaybetseydik de buradan memnun ayrılırdım."

"Ben önce takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe arması ve camiası için bu çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdiler. Ben gurur duydum. Bu oynadığımız futbolu pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

Erol Bulut ile görüşmesinde neler konuşuldu?

Koç, geçtiğimiz hafta içinde teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek. Biz sosyal medyaya göre ya da gazetede yazanlara göre hareket etseydik, pek çok değişiklikler yapmamız gerekirdi bugüne kadar. Tabiî ki bu söz konusu değil."

"Bizim burada yapmamız gereken Erol Hoca ve ekibine başta sportif direktörümüz, ondan sonra biz, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak onun başarılı olabileceği, takıma en büyük potansiyeli getireceği ortamı sağlamaktır. Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz. Ama inanın hem hocamız, hem sportif direktörümüz hem de yönetimimiz elinden geleni yapıyor."

Kadro dışı kararları kime aitti?

Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almamıştı. Özellikle Caner'in maç kadrosunun dışında kalması üzerine birçok spekülasyon yapılırken, Koç bu kararın kim tarafından alındığını açıkladı:

"Şunu söylemek istiyorum, bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör ve yönetim kurulu. Oturulur istişare edilir kulübün çıkarları için ne hayırlısıyla o yapılır. Bizim için her sporcumuz değerdir. Bu kulüp için önemlidirler. Bugün kadroda olmazlar yarın olur. Futbolun içerisinde bunlar vardır. Çok satır arası okumaya gerek olmadığını düşünüyorum."