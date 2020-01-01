Ali Koç'tan harcama limitleri ve transferle ilgili flaş sözler!

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde gündeme dair ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takım harcama limitleriyle ilgili sorunlarını dile getirirken, sert ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamalarının tamamı:

Daha fazla takım

"Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batmış!"

"İçinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir bir ortam değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batak durumda. Büyük kulüpler özellikle sıkıntıda. 2018 Ocak ayında mali durumlarla ilgili söylediğim tüm şeyleri bugün herkes söylemeye başladı. UEFA'nın geliştirdiği FFP; Türkiye'de netice vermedi. Bizler de yerel FFP'mizi geliştirdik. Buradaki amaç kulüplerin rekabet edebilmesi, finansal yapılarını daha sağlıklı hale getirecek bir süreci yönetmekti. Bu kulüpler nası kısa sürede bu hale gelmediyse, bunun çözümü de kısa sürede olmayacak. Bunu 11 yaşındaki çocuğa anlatsan bile anlıyor ama bazıları anlamıyor."

"64 milyon euro'dan 18 milyon euro'ya düşmemiz mümkün değil"

"Geldiğimizde 92 milyon euro olan maaş bütçemizi 64 milyon euro'ya indirdik. Yeni borç almadık, 40 milyon euro'luk banka borcu indirdik. Kulüp gelirlerinin %80'inin bankalara gittiği bir ortamda kendi imkanlarımızla bu gemiyi bir yere kadar yüzdürdük. Şimdi bizim 64 milyon euro'dan 18 milyon euro'ya düşmemiz bekleniyor. Bunun mümkün olmadığını azıcık kafası çalışan herkes görür."

"Sistemi aynı şekilde devam ettirmek gerçekçi değil"

"Bugün bir kuruş borcu olmayan kulüpler var. Onların limitlerine bakınca da şaşırıyorsunuz. Sağlanan transfer gelirlerinin 3'te 1'i limite yansıyor, kalan kısmı banka borcuna gidiyor. Ama banka borcu olmayan kulüpler için de bu kural geçerli oluyor. Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Mart ayında tüm kulüplerin altına imza attığı, son dönemlerde ise bir kulübün soğuk bakmaya başladığı bir öneriler paketi hazırladık. Bu sistemin uygulanabilir hale gelmesini istiyoruz ama ne hikmetse bunlar kaale alınmıyor. TFF, geçen seneki sistemin uygulanmaya devam edeceğini söylüyor. Geçen seneden bu yana pandemi sorunu yaşadık. Ne kadar kombine, bilet, loca satacağımız belli değil. Yayıncı kuruluşun yaptığı yeni teklifler, vermesi gereken tutarın çok altında. Stat gelirlerinin ne olacağı belli değil. Hal böyleyken aynı sistemi devam ettirmek gerçek dışı bir yaklaşım. UEFA bile FFP'yi gevşetmiş vaziyette. Neresinden bakarsanız bakın rakamlar tutarlı değil."

"Burada bir oyun oynanıyor, orta yol bulunmak zorunda"

"Bizi sıkıntıya sokan bir diğer durum da yapılandırma durumu. Yapılandırma yapmış kulüplerin anaparası hesaptan çıkarılıyor, biz yapamadığımız için ise hesabımıza ekleniyor. İki sene sonra yapılandırma yapmış kulüpler anaparayı ödemeye başladıklarında limitleri eksi olarak çıkacak. O zaman ne yapacaksınız diye sorduğumuzda, 'O zaman bakarız' diyorlar. Biz yapılandırmayı istemediğimiz için değil, yapamayacağımız için imzalamadık. İmza attığımız gün biz temerrüte düşüyoruz. Biz istemez miyiz borcumuzu yapılandırmak? Bankacılarla konuşuyoruz, onların da bir yere kadar söz hakkı var. Büyük kulüpler, 10 yılda bu borçları ödeyebilecek potansiyele sahip. Doğru bir yapılandırma sistemiyle bu iş döner. Burada bir oyun oynanıyor. Oyunun hedefleri kim belli olmaya başladı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. 6-7 kulüp daha çok rahatsız. Federasyon 2-3 kulübü aradıktan sonra bir açıklama yapıyor, sonra herkes 'Limitler normal' demeye başlıyor. Biz, Fenerbahçe olarak 64 milyon euro'dan 18 milyon euro'ya inemeyiz. Orta yol bulunmak zorunda. Göreceksiniz, diğer kulüpler iki yıl sonra bizden daha çok yaygara çıkaracak. Olmayacak bir şeyin altına niye imza atalım? Ne yapmamız isteniyor anlamış değilim. Varsa Federasyon'un bir yöntemi bize göstersin. 92'den 64'e gelmişiz, belki bu sene 55'e ineceğiz. Sen daha benim yapacağım hamleleri bilmiyorsun ki..."

"Camia olarak kenetlenmiş durumdayız"

"Bu medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnızlığa itip bu işi yönetebileceğini zannediyorlar. Bizim tutumumuz, devre arasındaki gibi olmaz. Bunu bilsinler. Orta yol bulunsun. Artık desteğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe derneklerine ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kulüp daha kılını kıpırdatmadan camiaya sahip çıktılar. Taraftarımız kombine çıkarın alalım diyor. Bize talimat geliyor kombine çıkaramazsınız diye. Taraftarımız maça gitmeme ihtimali olmasına rağmen kombine istiyor. Formalarımıza müthiş bir ilgi var. Şu an camia olarak kenetlenmiş durumdayız."

"Bu sistem işi hileye hurdaya götürür"

"Bu sistem işi hileye hurdaya götürür. Geçmişte yapıldı, kimse sesini çıkarmadı. Gerekirse biz de yaparız! Bu iş insanları hileye itiyor. Bu iş böyle gitmez. Federasyon ile Pazartesi günü bir toplantı var. Bakalım oradan ne çıkacak. Bu sadece Fenerbahçe'nin problemiymiş gibi bizi yalnızlaştırmak istiyorlar. Tepki koyan kulüplere onları sakinleştirip, 'Hallederiz' diyorlar ama bizi arayan kimse yok. Burada bir oyun oynanıyor. Bu oyunun nereye gideceğini göreceğiz."