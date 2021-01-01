Ali Koç: Yaşa ve duruma bir yere kadar hürmet gösteririz

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ara transfer döneminde başlayan gerginlik devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Mustafa Cengiz'in haftaiçinde yaptığı açıklamalara değinerek Galatasaray'ın kaos yarattığını iddia etti.

Ali Koç ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray'ın iddialarına bilgi ve belgelerle yanıt vereceklerini söyledi.

"Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek."

Ali Koç, derbinin ardından soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle Arda Turan'a verilen 2 maçlık cezayı da az buldu.

"Arda Turan'a iki maç cezayı az bile vermişler."

"Galatasaray kaos yaratarak ayıp ediyor. Kaos ile ne kendi kulüplerine ne de Türk futboluna katkı sağlayamazlar."

"Türk futbolunun kalitesinde yöneticilerin tutumları ve söylemleri çok önemli. Dikkat ediyorum basında "bravo Fenerbahçe'ye hiç cevap vermiyorlar, ortamı germiyorlar" demiyorsunuz."

"Dinimizde en büyük günah iftiradır! Koskoca adamların iftiralarını bir araştırın. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bıraktılar. Biz bir yere kadar yaşa ve duruma hürmet gösterebiliriz. Bugüne kadar da gösterdik ama biz de bir camiayı temsil ediyoruz."

Mustafa Cengiz ne demişti?

Mustafa Cengiz haftaiçinde yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef göstererek hakem kararlarına değinmişti.

Cengiz, "Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!" diyerek öfkesini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hakemlerden en çok çeken biziz. Maçı kaybettiler şimdi de gündemi değiştiriyorlar. Bize karşı bildiri yayınladınız, birlik oldunuz. Ey Ali Koç bunu sen yazdırdın." sözleriyle hakemlerle ilgili yayınlanan bildiri hakkında konuştu.

"Fenerbahçe ile bir maç yaptık. Kaç kaç bitti? Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Biz maalesef pusu kültüründen geldik. Alanya bizi yendi, helal olsun. Ama 5 dakika daha olsa ne olurdu? Verilen penaltıyı gördük, verilmeyeni de gördük. Ama biz bunları gündeme ve öne almadık. Biz günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz ve geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü, golümüz verilmedi diyor. Hakemlerden en çok zarar gören biziz. 17 kulüpler adına diyerek karşı olunan tek kulüp biziz. Bizim açıklamamıza ithafen 'hakemler de insandır' diye açıklama yaptılar. Ali Koç, bunu sen yazdırdın! Hakemler hata yapabilir, biz bunu biliyoruz"