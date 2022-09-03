Ali Koç: "Weghorst bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi"

Ali Koç, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı. Transferlere değinen Koç, daha önce Weghorst ve Gomez'in Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor karşısında alınan 2-0 skorulu galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ne dedi?

Ali Koç; "Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım." şeklinde konuştu.

Koç, sözlerine TTF ve Galatasaray Adası'na yapılan silahlı saldırılar hakkında yorum yaparak devam etti: "TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor."

Ali Koç Weghorst ve Maxi Gomez hakkında ne dedi?

Ali Koç, açıklamasında Weghorst ve Maxi Gomez'in daha önce Fenerbahçe'ye önerildiğini ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti: "Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

"Weghorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz."

Ali Koç, Batshuayi hakkında ne dedi?

Batshuayi hakkında da konuşan Koç; "Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık." şeklinde konuştu.