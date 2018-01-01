Ali Koç: Transfere harcayabileceğimiz 11,9 milyon euro'muz var

Ali Koç, daha önce neden Ersun Yanal'ı tercih etmediğini açıkladı. Koç ayrıca FFP çerçevesinde harcayabilecekleri transfer ücretini de açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal'ı basına tanıttı ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde;

''Arzu etmediğimiz bir durumun içindeyiz''

''16. hafta itibarıyla hiç tahmin etmediğimiz, arzu etmediğimiz bir durumun içerisindeyiz. Dünkü maçtaki gibi, belki 5-0, 6-0 kazanabileceğimiz bir maçı son dakikada berabere bitirdik. İçinde bulunduğumuz bu durumu, formsuzluk, dayanıksızlık, transferler vb futbol mantığıyla açıklamak imkansız. Hayatın olağan akışına aykırı.'' Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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''Cocu'nun tazminatı 1 yıllıktı, onda da indirim yaptı''

''Sezon başında sistem değişikliği yaptık. Bazı oyuncularımız gitti, bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı imkanlar ve FFP çerçevesinde bazı yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı. Hem ŞL eleme hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Sayın Phillip Cocu'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Daha önemlisi, yolları ayırma noktasına geldiğimizdeki tutumu nedeniyle bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ayrılıklar çok farklı bir atmosferde olurdu. Sayın Phillip Cocu, "Ocak ayına kadar ailemle Türkiye'de kalmak istiyorum, sizin için de uygun mudur?" dedi. Biz de uygun olduğunu söyledik. Kalışının tazminatla ilgisi yok. Tazminatı 1 yıllıktı ve o tazminatında da ciddi bir indirim yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum.''

''Koeman hiçbir zaman profesyonelliği elden bırakmadı''

''Yeri gelmişken, Sayın Erwin Koeman'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi liderliği ele aldıktan sonra, bilhassa ilk üç maçta, müthiş liderlik özellikleri gösterdi. Beklenmedik bir anda sorumluluk aldı. Hiçbir konuda şikayet etmedi. 1 haftadan 1 haftaya ne olacağı belli olmayan bir durumda bu zordur. Koeman hiçbir zaman profesyonelliği elden bırakmadı. Kendisine teşekkür etmek istiyorum.''

''Mahcubuz, üzgünüz...''

''Bu sezona şampiyonluk vadederek başlamadık. İki sezona ihtiyacımız var, dedik. Ama şampiyonluk vadetmesek de, içinde bulunduğumuz bu durumu tahmin edemedik. Etmek de mümkün değildi. Taraftarımız çok takdire şayan bir tutum sergiliyor. Ümitlerini kaybetmiyorlar. Her yerde bize destek veriyorlar. Hava şartları ne olursa olsun stadı dolduruyorlar. Var güçleriyle takımı ve yönetimi destekliyorlar. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Mahcubuz, üzgünüz. Ama dünyanın sonu değil. Bu durumdan hep beraber çıkacağız.''

''Ersun Yanal sözleşmeye bakmadı bile''

''Hocamızla 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Opsiyon size ait, dedi. Biz de, şampiyonsan o zaten otomatik uzayacak, dedik. Bir iki temel konu dışında sözleşmeye bakmayı dahi tercih etmedi. Avukat kullanmadı. 'Fenerbahçe'de yarım kalmış işim var' dedi. Transfer talebi olmadı. Biz elbette transfer yapacağız. Gerekirse gözü karartacağız. Evet, bu seneyi kaybettik. Ama bu bir fırsattır. İnanıyorum ki, önümüzdeki sezonu belki de şimdiden kazanmış olacağız. En önemli hedef önümüzdeki yılı kurgulamak.''

''Transfere harcayabileceğimiz 11,9 milyon euro'muz var''

''FFP çerçevesinde harcayabileceğimiz 11.9 milyon euro bütçemiz var. Hocamız gelmeden önce elbette bir planlamamız vardı. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı kiralama. Bizim için en uygun model, 18 ay kiralayıp satın alma opsiyonuyla hamleleri yapmak. Biz ağzımızla kuş tutsak, FFP kurallarına, yani üç yıllık eksi 30 milyon euro olma kuralına riayet edemeyeceğiz. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak, 31 Ocak'ta görüşmemiz var. ''

''Bir kuruş harcamasak bile FFP'yi yerine getiremiyoruz''

''Benim anladığım kadarıyla FFP, Türk kulüpleri özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır. Umarım Türk kulüpleri için Avrupa'dan men söz konusu olmaz. Türkiye'de büyük bir futbol tutkusu var. Bu da UEFA açısından marka değeri için önemli. Hiçbir kuruş harcama yapmasak da, bugün, FFP'yi yerine getiremiyoruz. Avrupa'nın üçüncü en yaşlı takımıydık, bu sene azaltabildik. Asgari maaş ortalamalarını da indirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon 14 futbolcunun sözleşmesi bitmiş oluyor. Adımlar atarken bunları göz önünde bulunduruyoruz. ''

''Comolli'den memnun olduğumuz yanlar da var, olmadığımız yanlar da...''

''Comolli'den memnun olduğumuz yanlar var, memnun olmadığımız yanlar var. Sizin yazdığınız gibi değil. Sportif direktör transfer çalışmalarını yapar, futbolcuların ne yapacağına karışmaz. Memnun olmadığım kısım şu: Takım olamadık. Ruhu yakalayamadık, aşılayamadık. ransfer çalışmalarımız eleştiriliyor. İki hedefimiz vardı: Ortalama yaşı indirmek, asgari maaşları indirmek. Bunları başardık. Esas hayal kırıklığına uğradığımız konu, elit oyunculardan aldığımız performans. Ağustos ayında pek çoğunuz Sayın Comolli'yi ve yönetimi aldığı kararlardan dolayı alkışlıyordunuz.''

''Cocu'ya hak veriyorum ama...''

''Burada Cocu'ya hak vermek istiyorum. İki ay takımın belkemiği olarak Josef de Souza ve Giuliano'ya göre hazırlık yaptı, son dakikada elinden aldık. Ama bu oyuncuları o bedellere satmamak olmazdı.''

''Evet, Ersun Yanal hakkında görüşlerimi belirttim...''

''Evet, ben Ersun Yanal hakkında görüşlerimi belirttim. O zaman hocamız Cocu'ydu, yolları ayırma kararı söz konusu değildi. Sabır gerektiğini düşünüyordum. 10. hafta itibarıyla hep beraber karar verdik. Ben asla 'asla' demeyen biriyim. Hatadan dönebilen biriyim. Ersun Yanal için demişim ki 'Bugün olmayacak, yarın da olmayacak'. Ne konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz, demişim. Medyada PR kampanyası yapılıyor bu bizi rahatsız ediyorum, demişim. Ama ne bu sezon için ne de yarın için olacağını sanmıyorum, demişim. Bizim için en kolay şey Ersun Yanal'ı getirip herkesi mutlu etmek, demişim. Söylediğim en ağır şey de şöyle olmuş: 'Ersun Hoca ile uzun vadeli proje yapabileceğimizi düşünmüyorum.' Ersun Yanal döneminden beri güzel futbol oynamıyoruz demişim. Hocamın hakkını da vermişim. Fikrimi değiştirdim. Ersun Hoca planlarımızda yoktu. Niye yoktu? Medyada bir kampanya olduğunu düşündüm. Benim yabancı hoca konusundaki ısrarımın nedeni şuydu: Spor medyamız, spora katma değer yaratmaktan ziyade yıkıcı, güzelliği değil olumsuzluğu öne çıkaran, 5-6 kişinin kurguladığı bir dünyada baskı kurabilen, sevdiğini parlatıp sevmediğini yıpratan bir dünya yarattı. Ben bu nedenlerle yabancı hocayı tercih ettim. Hocamızla buluştuğumuzda bunları kendisiyle istişare ettim. Hocamız kafamdaki soru işaretlerini net bir şekilde verdi, zaman zaman da kızarak verdi. Hata yaptıysak, hata yaptık. Şimdi yeni bir başlangıç yaptık.''