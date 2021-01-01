Ali Koç: TFF'nin vereceği karar Cumhuriyet tarihine sahip çıkmaktır

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenerek 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda ısrarcı oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları saymasının Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamı ifade ettiğini düşünüyor.

Gündemde en çok tartışılan konularından biri; Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesinde kazanmış olduğu 9 şampiyonluğun, Süper Lig şampiyonluğu olarak sayılıp sayılmayacağı.

Sarı-lacivertli kulüp ilgili şampiyonlukların mevcut sayıya dahil edilerek, Süper Lig şampiyonluk sayısının 28 olarak tescil edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Ali Koç ise bu başvuruyla futbol ve Cumhuriyet tarihine sahip çıktıklarını söylüyor.

Ali Koç ne söyledi?

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevden alınan teknik adam Erol Bulut'a teşekkür etti.

"Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var.

Adımız şampiyonluk adayı olarak telaffuz edilmeye başlandı. İnşallah kadro derinliği avantajını kullanarak şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz.

Erol Bulut'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Duruşuyla, davranışlarıyla bizim için her zaman özel olacak.

Emre Belözoğlu teknik adam tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam."

Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda da isteklerini yeniden dile getirdi.

"Taraftarlarımızdan rica ediyoruz, biz işimize bakalım. Enerjimizi şampiyonluğa saklayalım.

TFF, MHK ve hakemlerden ricam lütfen bu vebanın altına girmeden tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa yapın."

"Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir."

"Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar."

"Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız geliyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum."

"Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz. Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz."

"Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur.Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır."

"1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını çok sağlıklı buluyorum. Artık kamuoyu bu konuda bilinçleniyor.

Biz hakkımızı istiyoruz. TFF'nin vereceği karar, kendi tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Bizim hiçbir endişemiz ve şüphemiz yok."

Galatasaray'a çağrı

"Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

Biz Fenerbahçe'yiz, spor kulübüyüz. Diğer rakiplerimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunun büyük bir yükü var.

Aidat bedeli yıllık 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Ali Koç yeniden aday olacak mı?

Olağan genel kurul yapılacak. Gerekli duyuruları yapacağız. Şu an net bir şey söylememekle beraber, ihtiyaçlar ne gerektiyorsa yapacağız."

Süper Lig şampiyonluk sayıları tartışması

Süper Lig'in kuruluş yılı olan 1959 öncesi şampiyonluk sayıları hesaba katılmıyor ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 1956-57 ve 1957-58 sezonunda kazandığı şampiyonlukları sayıyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun toplam sezondan iki sezon fazla sayılması ise UEFA'nın Beşiktaş'ı Türkiye Şampiyonu kabul ederek Şampiyon Kulüpler Kupası'na davet etmesinden kaynaklanıyor.

Fenerbahçe ise konuyla ilgili federasyona başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonluklarının sayılmasını istedi.

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