Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sitem: "Her tribün başka telden çalıyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin (KKTC FBİDER) birinci kuruluş yıldönümünü kutlamak için KKTC'ye gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret eden heyet, daha sonra KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'yla bir araya gelerek Fenerbahçe ile KKTC arasında ortaklaşa yürütülecek projeleri görüştü.

KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'na konuk olan heyet, KKTC'deki futbol yatırımları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret eden Ali Koç ve yöneticilerin son durağı ise Yakın Doğu Üniversitesi'ydi.

KKTC FBİDER'in ev sahipliğinde düzenlenen ''Gelecek Fenerbahçe'' başlıklı panelde üniversite öğrencileriyle buluşan Ali Koç, takımın durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Ne söyledi?

"İyi günde sevmek kolaydır. Kötü günde de kayıtsız şartsız Fenerbahçe'nin arkasında olduğunuzu gösterdiniz. Son sezonlarda yaşadığımız olumsuzluklarda en çok üzüldüğüm konu, üzüntümüz ve mahcubiyetimiz, sizin gibi durum ne olursa olsun kulübü destekleyip de arzuladığımız mutluluğu yakalayamayan gençler, çocuklar. Fakat taraftarlık öyle olmalıdır."

Ali Koç iç saha maçlarında rakibe yeterince tribün baskısı uygulayamadıklarından şikayet etti.

"Bizim taraftar profili biraz değişti. Bazı şeyleri takdir edebilirim ama tasvip edemiyorum. Biz başka statlara, bilhassa ezeli rakiplerimize gittiğimizde orada top bizdeyken resmen stat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakemin aleyhte kararlarında hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise tam bir uyumsuzluk ve kargaşa var. Her tribün başka telden çalıyor."

"Bizde ise bir kakofoni var. Her tribün başka telden çalıyor. Top rakipteyken stat rakibin üstüne çökmüyor, hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun eski halimize, fabrika ayarlarımıza, eski DNA'mıza dönmemiz lazım."