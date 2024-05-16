Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'la gireceği seçim için hayati bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yaklaşırken Ali Koç'tan çok önemli bir hamle var.

Sarı-Lacivertli ekibin mevcut başkanı Ali Koç'un, Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya Aziz Yıldırım'la gireceği seçim için teklifte bulundu.

Ne söylendi?

Sports Digitale'in haberine göre; Ünlü iş adamı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna dahil oldu.

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Acun Ilıcalı ne söylemişti?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un başkan olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık yeter, ben oynamam dersin ya bir yerden sonra, kızdırırsan çocuğu ne yapar? Ben oynamam der. Ali Koç'ta da bu konuda bir bıkkınlık hissediyorum. Ama camianın da başkanı ikna edip, kalmasını sağlaması lazım. Hikayesinin daha bitmediğini düşünüyorum. İkna etmek için ben de elimden geleni yaparım."