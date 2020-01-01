Ali Koç: Samandıra'da 'bizi şampiyon yapmayacaklar' havası vardı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ali Koç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelenmesi sebebiyle imza aşamasında oldukları bir teknik direktörle anlaşamadıklarını söyledi.

Online olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Koç, futbol takımındaki teknik direktör boşluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ramazan Bayramı'nın ardından camiaya sesleniş programı yapacağını duyuran Koç, planlanan transferlere ilişkin, "Transfer çalışmalarında FFP'den (Finansal Fair Play) dolayı manevramız dar. Bonservissiz ve kiralık oyuncular şu anda ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncular bu sene FIFA'nın uygulayacağı transfer penceresi dolayısıyla farklı olacak. Bazı liglerin iptal edilmesi, virüsün getirdiği piyasada büyük imkanlar oluşacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Ali Koç, önümüzdeki süreçte futbolcu maaşlarının düşeceğini ve eskisi gibi ücretlerin ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Son dönemde takımın maaş konuları gündemde. Fenerbahçe Kulübü 2020-2021 sezonu için şubat ayına kadar bütün maaşları ödemiştir. Futbolcularımızda herhangi bir maaş indirimi, pazarlığı henüz başlamamıştır. Mart, nisan, mayıs bunların nasıl olacağını takımla yapacağımız görüşmeler ve birebir görüşmelerle geliştirmek istiyoruz. Herkes bu sezonu konuşuyor ama asıl sorun önümüzdeki sezon. Bu sezon maaşların 3'te 2'si ödendi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon futbol ekonomisinin büyük sıkıntıya gireceğini aktaran başkan Koç, "Artık eski maaşlar Türk futbolunda yok, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz 92'den 71 avroya indik. 50'lere inmemiz lazım ama bu zaman alacaktır. Bugünden yarına olmaz. Bu sezon için tüm oyuncularımız 3 milyon avronun altında kazanıyor. Bu rakamları daha da çekmemiz gerekiyor. 2 milyonlara inmeli, en fazla kazanan futbolu 2.1, 2.2 milyon avro almalı. Eskisi gibi maaşlar artık kesinlikle olmayacak." şeklinde konuştu.

"Yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bu sezon hem iç hem de dış faktörlerin kendilerini başarıdan uzaklaştırdığını kaydetti.

Yaşadıklarından ve yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlatan Koç, "7 maçta 21 puanın 18'ini kaybettik. Şampiyonluğa oynarken, birden bire geçen seneki tabloya dönmüş olduk. İyi oynarken, rakipleri domine ederken, liderlik potasındayken de oyuncu grubu, hoca, yönetim ve taraftar desteği aynıydı. Hal böyleyken 7 haftada yaşadığımız korkunç düşüşün, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Sezonun ilerleyen haftalarında yaşadıkları sakatlıkların eksik pozisyonları zorladığını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devre arası, eksik pozisyonlara transfer yapmak için büyük bir fırsattı. Bu büyük fırsatı kullanamadık, izin vermediler. Gerek yönetim kurulu, gerek idari kadro, ya da teknik kadronun yaşadığı konsantrasyon eksikliğine çare olamadık. Biz takım içi rekabeti en üst seviyeye getiremedik. Aleyhimize yapılan fahiş hakem hataları öyle boyuta geldi ki sıralamayı etkiledi. Samandıra'da, 'Ne yaparsak yapalım bizi şampiyon yapmayacaklar' havası vardı. Yabancı oyuncularımız 'Ne oluyor?' diye sorduklarında, 'nin doğasını bilmeyenlere bunları anlatmakta ciddi sıkıntılar yaşadık."

Transfer döneminde sol bek pozisyonu için girişimde bulunduklarını ama süreci TFF Lisans Kuruluyla boğuşarak geçirdiklerini aktaran Koç, "Lisans Kurulunun birbiriyle çelişen adımları, attığımız adımları engelleyecek şekilde oldu. Kendileri Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırmayız şeklinde ilerlediler. Ligimizde, transfer yapma açısından mali duruma baktığımızda, bizden çok kötü halde olan takımlar da dahil olmak üzere, her takımın transfer yapabilme imkanı varken, koskoca Süper Lig'de transfer yapamayan tek takım olarak biz belirlendik. Bütün bu hatalarımızdan, yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.