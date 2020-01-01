Ali Koç resmen açıkladı: Sportif Direktör Emre Belözoğlu

Sezon başında Fenerbahçe idari ekibine katılan Emre Belozoğlu'nun görevi Başkan Ali Koç tarafından bugün açıklandı.

Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

Ülker Stadı'nda Emre Belözoğlu için gerçekleştirilen imza törende, kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Emre'nin bir kağıt üzerine değilde Fenerbahçe forması üzerine imza atarak kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlaması dikkati çekti.

Daha fazla takım

Burada konuşan Ali Koç, sportif direktörlük modeline inancının devam ettiğini dile getirerek, "Bugün geldiğimiz noktada yeni sportif direktörümüz olarak Emre Belözoğlu'nu açıklıyoruz. Birçok sorumluluğu var. Bizim özelimizde en büyük sorumluluk futbol takımımızın geleceğini dizayn etme. Bu en önemli görevlerinden biri." ifadelerini kullandı.

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Sözlerine Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayarak başlayan yeni sportif direktör Emre Belözoğlu ise şunları kaydetti:

"Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Hayalini kurduğu formayı giymek ve futbola onunla veda etmek. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Bu süreçte futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının, cefakar bir yapının olduğuna şahit oldum. Seni, beni olmadan, biz olduğumuz bir sürecin içinde bulunmak istedim. O yüzden bugün buradayım. Fenerbahçeli insanların eve mutlu gitmelerini, mutlu uyanmalarını istiyoruz. İnşallah sezon sonunda tüm branşlarımızda Fenerbahçe taraftarına bunları yaşatmak bize nasip olur. Bizlere inanıp güvenmelerini istiyoruz. Sizlerin desteğine, güveninize ihtiyacımız var."