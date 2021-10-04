Ali Koç: Mesut Özil, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil hakkındaki sorulara iddialı bir demeçle yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, önemli mesajlar verdi. Ali Koç, milli araya ilk sırada girmenin önemine dikkat çekti.

"Liderimiz ve kaptanımız Mesut Özil"

"Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti ama kısmet olmadı çünkü hastalandı."

"İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık, o yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, kim olduğunu göstermeye geldi."

"Mesut buraya yedi yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Onu da yapacaktır. Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama her zaman söylediğim gibi, Arda Güler'den Sosa’ya kadar, kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir. Bunlara da sahip çıkmamız gerekir."

"Kim dünya çapında bir oyuncu"

Koç, Güney Koreli oyuncuları Kim Min-jae ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Burada herhangi bir oyuncumuzun ticari sözleşmesinin maddelerine girmeyeceğim. Tabii 8'e, 9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin. Kim dünya çapında bir oyuncu. Kim'i bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor."

Berisha ve Rossi'ye zeka övgüsü

"Berisha çok zeki bir oyuncu. Rossi de çok zeki bir oyuncu. Hocamızın oyuncu transferinde iki önceliği var. Hangi mevki olursa olsun, zeki olacak ve 'pırpır' tarzda dediğimiz oyuncular olacak. Hareketli, bol koşan, 90 dakika enerjisi bitmeyen, yer değiştirecek oyuncular."

Koç, Mesut Özil ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Doğru yoldayız"

Taraftara desteği için teşekkür eden Ali Koç, takımın ligdeki iyi konumuna rağmen performans arttırması gerektiğini vurguladı.

"Oynadığımız futbolda birkaç vites arttırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça, hoca takımı daha iyi tanıdıkça daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum."

"Sağlam bir kadroyla devam ettiği müddetçe Fenerbahçe, sonuna kadar şampiyonluğu zorlayacaktır. Taraftarımızın dönmesiyle iyi bir hava yakaladık. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum."

"Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum. Arzuladığım futbola yaklaştık ama tam orada değiliz. Maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat, daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Onu da yapacak güce sahibiz."

"Sabrımızın bir sınırı var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, rakiplerinin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Burada konuşacak bir takım varsa, şikayet edecek bir takım varsa, açık ara bu Fenerbahçe'dir. Geçen sezon bizim hakkımız yendi. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik bir şekilde hakem üzerinden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelseydi, herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu."

Bütün kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu aktaran Koç, önerilerde bulundu.

"Performanstan memnun değiliz. Seviyelerinin çok daha yükseğe çıkması gerekiyor. VAR hakemi ile orta hakem ayrı olsun. Bunu yapacak her türlü imkanımız var. Atamalar bir veya iki kişinin dudağının arasında olmasın."

"Süper Lig'e bir komisyon, diğer lige başka bir komisyon, hatta bir adım öteye gideyim, kura çekimi ile hakem atamaları yapılmalı diye düşünüyorum."

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