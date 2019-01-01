Ali Koç: Karanlık fikirleriyle bizi korkutmaya çalışanlar kendileri korkmalıdır. Zira Fener, karanlığı aydınlatmak için vardır.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, yeni transferlere ve takımın Göztepe maçındaki performansına değinirken, "Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değil. İlk 17-18 hafta yaşadıklarımız olağandışı şeylerdi. Umuyorum bu durumdan hızlıca çıkacağız. Ersun hocamızın istekleri doğrultusunda, takımımıza 5 yeni transfer yaptık. Bir takviye de santrfor bölgesine yapmak istedik ama gerçekleştiremedik. Bizim gönlümüzde Anadolu'da iki şehir vardır. Biri Sivas, biri Rize. Bu nedenle Aatıf'ı çok teklif olmasına karşın Çaykur Rizespor'a kiraladık." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçında alınan galibiyetin 3 puandan daha fazlasını ifade ettiğini belirten Koç, "Kazandığımız 2 maç bizim için 3 puanın ötesinde. Psikolojik bir eşiği atlattık. Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarından da toplamda 9 puan elde etmek istiyoruz. Ersun hocayla birlikte bu takım ileride şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaktır." diye konuştu.

UEFA'ya bildirilen 3 isim Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan olurken, Ali Koç, bu kararın Ersun Yanal'a ait olduğunu ve bu tercihin nedenini açıklayacağını belirtti.

"60 milyon euro kar etmemiz gerekiyor ancak bu mümkün değil"

FFP kuralları doğrultusunda hareket edileceğini belirten Ali Koç, "FFP için ciddi fon yaratmak zorundayız. Omuz omuza verip Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğe kavuşabiliriz. Yaklaşık 120 milyon euro'luk kaynak yarattık. Ancak Mart ayındayız ve tekrar kaynak yaratmak durumundayız. Camianıza sahip çıkmanızı bekliyoruz. EFA'yla yaptığımız toplantı bana göre çok olumlu geçti. Bana göre diyorum çünkü ben ilk kez bu toplantıya katıldım. Bizim sezon sonuna kadar 60 milyon euro kar etmemiz gerekiyor. Bu mümkün değil. Bu nedenle sermaye artırımı konusunu UEFA'ya anlattık. Ancak dernek yapısında olduğumuz için buna alışık değiller." açıklamasında bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin ligde geçirdiği zor dönemlerde taraftarın her zaman takımının yanında olduğunu söyledi ve taraftarlara teşekkür etti:

"Şu ana kadar benim başkanlığımda, lig tarihinin en kötü sezonunu geçirmemize rağmen dolu tribünlere oynuyoruz. Taraftarlarımız desteğini en zorlu günde gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu takım Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından olacak. Geliştirmemiz gereken şey; tribünler dolu olmasına rağmen organize bir şekilde tezahüratlar yapamıyoruz. Bunu başardığımızda Kadıköy'den çıkış olmayacak. Biz en kötü günde elimizi taşın altına koyduk, Fenerbahçe için elimizi kayanın altına koymaktan da çekinmeyiz. Fenerbahçe ruhu bunu gerektirir."

"Maç esnasında verilen ve verilmeyen kararlar..."

Ali Koç, Süper Lig'de verilen hakem kararlarına da değindi:

"Bizim hiçbir zaman bizim maçımızda hata yapan hakeme düdüğünü astırma gibi bir amacımız yok. Son üç maçta takımımızın performansı artarken yaşadıklarımız bizi telaşlandırmaktadır. Maç esnasında verilen ve verilmeyen kararlar... Umut, korkudan güçlü en önemli duygudur. Umut, insanoğlunun en önemli yakıtıdır. Bu yönetimin başında olduğu Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan nemalanmak isteyenlere hatırlatma yapmak istiyorum; Karanlık fikirleriyle bizi korkutmaya çalışanlar kendileri korkmalıdır. Zira Fener, karanlığı aydınlatmak için vardır."