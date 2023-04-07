Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiden sonra gerginlik yaşadığı öne sürülen Portekizli teknik direktörün geleceğine ilişkin kararını verdi.

Kayserispor engelini 4-1’lik skorla geçerek Türkiye Kupası’nda adını son dört takım arasına yazdıran Fenerbahçe’de taraftarların Beşiktaş yenilgisi sonrasında bazı oyunculara maç boyu tepki göstermesi dikkat çekerken, teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği de belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımın, Portekizli teknik adama yeni bir sözleşme önermesi bekleniyor.

Maçın ardından Legend Futbol’un maçın ardından GOAL Türkiye’nin sohbet odasına katılan deneyimli muhabirlerinden Deniz Derinsu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda lig şampiyonluğu kaçmış olsa bile yola Jesus ile devam etmek istiyor ve bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcıya 1+2 veya 1+3’lük yeni bir kontrat önermeye hazırlanıyor.

Yıldızlarla dolu bir kadro sözü

Jesus’a kalması için dünyaca ünlü yıldızlarla dolu bir takım sözü vermesi beklenen Ali Koç’un bu teklifine ne yanıt alacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Jesus’un Brezilya Milli Takımı’nı çalıştırmak istediği bilinirken, Brezilya’nın önceliğinin Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti olması bu durumu belirsizliğe sürüklüyor.