Ali Koç ile Emre Belözoğlu zirvesi: Gündem Erol Bulut

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi başarısız sonuçları irdeleyecek.

Ali Koç ile Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi bir araya gelerek Fenerbahçe'nin son durumunu masaya yatıracak.

Fenerbahçe bu sezon en kötü iç saha performanslarından birini sergiliyor. Sarı-lacivertlilerde Ocak ayında yapılan yeni transferler de kara bulutları dağıtamadı.

Ligin 24. haftasında Galatasaray'a karşı evinde mağlup olan Kanarya, o maçtan başlayan kötü seriyi bir türlü bitiremedi. Bu sezon sahasında 15 karşılaşmada 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, 7 galibiyet aldı.

Ali Koç ile Emre Belözoğlu görüşmesi

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Ali Koç ile Emre Belözoğlu, takımdaki son durum, Erol Bulut'un geleceği ve hakem kararlarını görüşecek.

Kritik kararların alınması beklenen toplantıda elde edilen başarısız sonuçlar masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'nin iç saha performansı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Ankara temsilcisine 2-1 kaybetti.

Gençlerbirliği bu galibiyetle 21 yıllık bir seriye de son verdi. Fenerbahçe'yi 21 yıldır İstanbul'da yenemeyen başkent ekibi bu duruma son verdi.

Dört maçtır evinde kazanamayan sarı-lacivertliler bu sezon Kadıköy'de 6 kez kaybetti.

Süper Lig'in 26. haftasında ise Fenerbahçe, Halil Akbunar'ın 9. dakikada bulduğu gol ile Göztepe'ye mağlup oldu.

İzmir ekibi ise 21 yılın ardından ilk kez Kadıköy galibiyeti yaşadı.

Göztepe bu sezon Sarı-Lacivertlileri her iki maçta da mağlup etti.

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