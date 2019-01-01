Ali Koç: Her 4 Nisan'da benzer eylemler yapacağız

Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015'te yaşadığı saldırıyı bir kez daha hatırlatan Ali Koç, bundan sonraki 4 Nisan'da da eylemde bulunacaklarını söyledi.

Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin nisan sayısında yer alan yazısında, 4 Nisan'da Fenerbahçe olarak omuz omuza verdiklerini ve yeni bir mücadeleye başladıklarını kaydetti.

Söz konusu tarihin kendileri için önemine değinen Koç, "4 Nisan 2015'te Fenerbahçe'nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz, Rize deplasmanından dönerken kurşunlandı. O kara günde, Fenerbahçe'nin canına, varlığına kast edildi. Bu kalleş saldırı hedefine ulaşsaydı, sadece 112 yıllık tarihimizin değil, dünya spor tarihinin de en kara günlerinden birisi olacaktı. Çok şükür ki ülkemizi kaosa sürükleme amacı taşıyan bu saldırı hafif atlatıldı. Ancak çok düşündürücü ve acıdır ki failleri hala bulunamadı." ifadelerini kullandı.

4 Nisan'ın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Ali Koç, şunları aktardı:

"Bu karanlık olayın unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına 4 Nisan'da Fenerbahçe simsiyahtı. Fenerium'lar vitrinlerini kararttı ve gün boyunca açılmadı. FBTV ve Fenerbahçe Radyosu yayınlarını kesti. Web sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Fenerbahçe bayrakları yarıya indirildi. Kulüp telefon hatları kesildi. Müze ve stat turları gerçekleşmedi. Alex ve Lefter heykelleri örtüldü. Bu korkunç olay aydınlatılana kadar görevde olduğumuz sürece her 4 Nisan'ı camia olarak sahiplenip, benzer eylemlerde bulunacağız. Kimse akıllarımızdan armamızı, hafızamızdan sarı-laciverti, kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez!"

"FENER OL" kampanyası dönüm noktası

"FENER OL" kampanyasını da bu tarihte başlattıklarının altını çizen Koç, kampanyanın önemine değindi.

Kampanyanın, kulübün ekonomik özgürlüğüne kavuşması için belirledikleri stratejilerin ilk adımlarından ve dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına başlattığımız bu kampanyanın çok önemli bir nedeni de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım noktasında bizleri rahatlatacak olması. Kampanyamızda hedeflediğimiz başarıya ulaştığımız takdirde, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını yerine getirerek Avrupa kupalarına katılma hakkımızı korumuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.