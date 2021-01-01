Ali Koç Hatayspor maçı sonrası konuştu: İyi oynamadan kazanmak önemliydi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı-lacivertli takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kaleci Altay Bayındır'ın performansını överek başlayan Koç, "Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyun çıkardı. Hatay'a gelmek her zaman güzel. Buranın insanı, doğası, tarihi ve güzellikleri burayı iple çektiğimiz bir deplasman yapıyor. Zor olacağını biliyorduk ama öyle ya da böyle üç puanla ayrıldık" dedi.

Şampiyonluk yolunda bu tarz maçları kazanmanın önemli olduğunu ifade eden Koç, "Şampiyonluk yolunda nispeten iyi oynamadan kazanmak önemliydi. Burada bizi çok iyi karşılayan ve moral veren bütün Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür ediyorum. Buraya diğer takımlar da geliyor ama Fenerbahçe gelince daha farklı bir hava oluşuyormuş" şeklinde konuştu.

Transferin son günlerinde ana gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci transferine de değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İrfan Can Kahveci camiamıza hayırlı olsun. Bu bizim beşinci transfer dönemimizdi. Biz fazla konuşmadan odaklandığımız oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili konuşmuyoruz. Biz genelde çok konuşmuyoruz. Gidip işi bitiriyoruz ve işi bitirdikten sonra konuşuyoruz. Bu da bizim tarzımız. Ben sürece son anda dahil oldum. İrfan Can'a farklı bir takımda oynayıp oynamak istemediğini sordum ve hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık" ifadelerini kullandı.