Ali Koç, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gidebilecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Galatasaray maçını tribünden izleyip izleyemeyeceği merak konusu oldu.

Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. ile , 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Ancak derbi öncesi Fenerbahçe'ye PFDK'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ali Koç, Galatasaray - Fenerbahçe maçında tribünde yer alacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aldığı hak mahrumiyeti cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden takip edebilecek ancak protokol tribününe giriş yapamayacak.

Futbol Federasyonu Disiplin Talimatında yer alan bilgiler şu şekilde:

MADDE 97 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

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(1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez.

(2) İki sezon arasında geçen dönemler hak mahrumiyeti cezalarının infazında hesaba katılmaz.

(3) Kulüp Başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; Play-Off Finali, Türkiye Kupası Finali veya Süper Kupa müsabakasının oynandığını güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez.