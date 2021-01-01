Ali Koç: Erol Bulut'u görevden almak gibi bir eğilimimiz olmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut'u görevden alma gibi bir eğilimleri olmadığını söyledi.

Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Erol Bulut hakkında yapılan eleştirileri değerlendiren Ali Koç, ''Biz hocamızın hep arkasında durduk. Sosyal medya önemli ancak iyi okunması gereken bir mecra. Biz alacağımız kararları sosyal medyaya göre kurgulamıyoruz. En küçük bir tökezlemede sistematik bir şekilde üstümüze gelen gruplar var. Bir de samimi olarak bizimle görüşlerini paylaşanlar var. Erol hocamızı görevden almak gibi bir eğilimimiz hiç olmadı. İnşallah hep beraber sezon sonunda muvaffak oluruz.'' dedi.

Mesut Özil ne zaman oynayacak, imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini Salı günü düzenleyeceklerini söylerek şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Başka kulüpler de istedi ama Mesut Özil'in gönlü bizdeydi. Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü Salı günü planlıyoruz"

''Oğulcan Çağlayan konusu tüm takımları ilgilendiriyor''

Koç, "Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Finansal problemlerin henüz çözülmediğine değinen Ali Koç, ''Finansal problemlerimiz henüz çözülmedi. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Gidecek çok yolumuz var ama doğru adımları attığımız bir gerçektir. Umarım bu adımların sonuçlarını camiamız gelecekte görür." şeklinde konuştu.

"Yayıncı kuruluşa karşı tavrımız devam edecek"

Son dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşadıkları gerilime de değinen Fenerbahçe Başkanı, "Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taştı. Bu kaçıncı oldu? Neden Fenerbahçe? Tavırları değişene kadar gerginlik devam edecek." dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Bankalar Birliği ile 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına imza atacaklarını belirtti.

Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma yapılabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Kızılhan, "Kulübümüzün borçlarını yapılandırma amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşabilmek için 2020'nin son günlerinde Fenerbahçe Futbol A.Ş Genel Kurulu'nda yatırımcılarımız oy çokluğuyla yönetimimize imza yetkisi verdi. Bu yetkiyle birlikte 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına önümüzdeki süreçte imza atacağız. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere istediğimiz şartlarda bir anlaşmayı ortaya çıkarabilmek için çok çabaladık ve çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yeniden görülmeye başlayan "futbolda şike davası"nda 6 Kasım'da alınan kararların Fenerbahçe Kulübü için önemine dikkati çeken Burak Kızılhan, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda sözde şike davasında aldığı kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usül eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlayan davanın 2. duruşması 6 Kasım'da gerçekleşti. Davada eski başkanımız Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerimiz şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti. Yargıtay süreci devam etse de suçsuzluğumuz kanıtlanmış oldu. Bu süreçte camiamızın gösterdiği duruş ve FETÖ'ye ördüğü duvar hiçbir zaman unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.