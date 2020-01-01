Ali Koç: Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi

Fenerbahçe Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulunurken Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olduğunu duyurdu.

başkanı Ali Koç, spor müdürleri ile bazı spor yazarlarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için yapılan transferlerden bahseden Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. İki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu'nun görev tanımı hakkında konuşan Koç, "Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir" diyen Ali Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre Belözoğlu, sportif direktördür. Bizzat bana bağlı çalışacak. Tüm transferlerde Emre'nin etkisi, payı vardır. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" dedi.

Daha fazla takım

"Emre'nin neden unvanı açıklanmadı?" sorusuna ise Koç, "Çünkü yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hakettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" cevabını verdi.

Limitler konusunda da konuşan Koç, "Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM’ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz. Faiz oranları, yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde, Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yıl olan ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" aözleriyle açıklık getirdi.