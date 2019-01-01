Ali Koç: "Comolli ile Ersun hocanın yakaladığı sinerji..."

Ali Koç, katıldığı televizyon programında kulüp gündemine dair merak edilen soruları yanıtladı...

Kulübü Başkanı Ali Koç , katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, merak edilen sorulara yanıt verdi.

beIN Sports 'un konuğu olan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Ana hedefimiz değişmedi"

"İlk sezonumuzda kriz yönetimiyle uğraştık. Biz yenilikler yapmak için yola çıkmıştık fakat kriz yönetmekten bu reform biraz yavaşladı. Yaptığımız güzel işler var ama futbolda yaşadığımız sıkıntılar bizi üzdü ve yordu. Çıktığımız bu yolda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Bunlar değişmedi, farklı yollara sapmış olabiliriz ama çıktığımız ana hedef kesinlikle değişmedi."

"Finansal yük devam ediyor"

"Mali konulara çok girmeyeceğim ama Ocak ayında kampanyaya başladığımız zaman Türk futbolunun çok derin bir mali kriz içinde olduğunu belirtmiştim. Başka kimse konuşmuyordu. Gelinen noktada bizim aldığımız miras, diğer kulüplere göre kat ve kat daha fazla. Finansal Fair-Play kısıtlamaları alanımızı biraz daralttı. Bizim ve diğer büyük kulüplerin mali sıkıntılarını aşabilmeleri 2-3 yılda olabilecek bir şey değil. Daha uzun vadeli planlamalar gerekiyor. Tabii bu sırada sportif başarılar da gelmeli. Bizim amacımız nefes almak, uzun vadede sürdürülebilir mali yapı oluşturmak ve sportif anlamda başarılar kazanmak. Kulübe sıcak para akışını sağlayarak kısa vadede nefes aldık. Hem sağladığımız imkanlar, hem yeni sponsorluklar, hem de fedakarlıklarla bunu iyi yaptık ama yine de bu finansal yük devam etmekte. Sermaye artırımı ve sıcak parayla beraber kulübe 120-130 milyon euro gibi bir para girişi oldu. Fakat borçlar ve yasaklardan dolayı bu parayı kullanamıyoruz. Bugün itibarıyla 674 milyon TL'lik bir faiz yükümüz var. Tüm sportif faaliyetleri döndürebilmemiz için her sene 1.2 milyar TL nakite ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin her sene yarattığı nakit, 800 ila 1 milyar TL arasında değişiyor"

Borçların yeniden yapılandırılması hakkında

"Fenerbahçe Kulübü olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık, atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum. Ama mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasviyesi. Vade ne yazık ki bu borçların ödenmesini sağlamıyor. Bu modelin en azından Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Biz de Fenerbahçe SK Yönetimi olarak bu anlaşmanın içine girip imza atmak istemiyoruz."

Kenan Evren Lisesi arazisi

"Bence AVM gereksiz. Her yer AVM ve dükkan dolu. Elimizde bazı mega projeler var. Fenerbahçe kayrılıyor meselesine gelince, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır. Fenerbahçe, Kenan Evren Lisesi arazisini alabilmek için çok fedakarlık yaptı. 3784 öğrenci için 106 derslik yapmışız, bunun üstüne bize yükümlülükleriniz yerine getirmedi dendi. Bu alan, Fenerbahçe için önemli bir projedir. Uzun vadede kulüplerin mali sıkıntılarını gidermek için gayrimenkul projelerine ihtiyaç vardır. 2012 yılında Ülker Sports Arena'yı inşa ettik fakat iskan izni alınamamıştı. 6.5 sene sonra, özverili çalışmalarla Fenerbahçe Spor Kulübü buranın iskanını çıkardı."

"Stadı taşımamız söz konusu değil"

"Stadı taşımamız söz konusu değil. Stad, semtimizin stadıdır. Fenerbahçe, kurulduğu günden beri maçlarının büyük çoğunluğunu bu stadyumda yapmıştır. Fenerbahçe bu stadyumu kendi imkanlarıyla, devletten sıfır destek alarak, hiçbir sezon stadından ayrılmayadan tamamladı. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi, deyim yerindeyse kelle koltukta bu stadı yaptı. Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadyumla övünmedik. Fenerbahçe, 'deki statlaşma projesinin öncülerinden olmuştur. Biz 85 milyon dolar yatırdığımız stada her yıl 1 milyon dolar kira ödüyoruz. Bu rakam sabitlendi, doların hareketiyle birlikte 4 milyon'a çıktı. Anadolu'ya baktığımız zaman, Anadolu kulüplerinin ödediği miktarlar komik miktarlar."

örneği

"Türk futbolu sadece maddi anlamda değil, her anlamda Avrupa futbolunun uzağında. Mali açıdan batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı üçüncü ligiyiz. Altyapıda çok geriyiz. En az altyapıdan oyuncu çıkaran ülkeyiz. Gençlere en az süre veren liglerden biriyiz. Bizim kafamızda bir hayal var. Gerek teknoloji, gerek antrenman modelleri, gerek projeler olsun bunlar zaman alacak şeyler. Bu konuda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Kimi örnek alıyorsunuz derseniz, Benfica derim. Yapıları Fenerbahçe'ye çok benziyor. Onlar da bir dernek ve üyeleri var, birden çok spor branşı var. Kısa zaman önce borca batık haldelerdi ama bugün baktığınızda çok başarılı bir konumdalar. Akademi olarak ilerideler. Bunu sattıkları oyunculardan görebiliyorsunuz."

Başkanlığa ne kadar devam edecek?

"Başkanlıkta ne kadar kalacağıma Fenerbahçe kongre üyeleri karar verir. Seçildiğimiz zaman en az iki döneme ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Hayalim, başkanlığı istediğim zaman bırakmak, istenmediğim zaman değil."

Aziz Yıldırım'la görüşüyor mu?

"Aziz Başkan'la ilişkim, tek taraflı bakarsak mükemmel. En son 3 Haziran Pazar sabahı oylama sürecinde el sıkıştık, ondan sonra hiç görüşemedik, konuşamadık. Bu süre zarfında kongre bitti, biz kazandık. Devir teslim sürecinde başkanımız katılmadı. Ondan sonra kendisine 2 kez ulaşmaya çalıştım, hem cep telefonundan hem ofisinden. Bir tanesi rahmetli Can Bartu'nun cenaze töreni içindi. Çok istedim gelsin bir konuşma yapsın. İkincisi de divan kurulu toplantısıydı ama ulaşamadım."

"VAR sisteminin sonuna kadar destekçisiyim"

"VAR'ın sonuna kadar destekçisiyim. Futbolun daha adil olmasını sağlayan bir teknoloji ama önemli olan kullanan insanlar. Sistem tam oturdu diyemem, daha alışma aşamasındayız. Bu sezon itibarıyla konuşacak olursak, ilk 4 hafta VAR'a çok gidiliyordu. Son 4 hafta hiç gidilmiyor. Beşiktaş - maçında ilk yarı sonunda yaşanan olayda VAR'a gidilmemesi akıl alır gibi değil. MHK ne dedi bilmiyorum ama bence gerektiği zaman gidilmesi gerekiyor. Hatta benim daha çılgın gelebilecek bir düşüncem var. Bu kural teniste, voleybolda, basketbolda var. Her takımın iki hakkı olmalı, hakem VAR'a gitmiyorsa VAR'a gitmesi için. Bazı pozisyonlar var, anlaşılır gibi değil gerçekten. Bu yol ile daha doğru kullanılır diye düşünüyorum."

Yabancı sınırlaması konusu

"Biz bu kuralı sürekli değiştirmişiz. Ne yapmışız, niye yapmışız, niye devam ettirmişiz bilmiyorum. Dönüp hangisinin katkı sağladığına bakmak lazım. Ortada farklı görüşler var, farklı durumların farklı avantajları ve dezavantajları var. Şu an yabancı oyuncu sayısının zamanla eksiltilmesi konuşulduğu için biz adımlarımızı buna göre atıyoruz. Azaltılma veya sayı kadar önemli bir şey daha var, o da yabancı oyuncuların niteliği. Artık burası yabancı oyuncuların son durağı olmamalı. İngiltere gibi zorlu kriterler değil ama belli kriterler belirlenmeli. Bunun için masaya oturup fikir alışverişinde bulunmalıyız. Biz kulüp olarak Federasyon'un vereceği mantıklı karara destek veririz. Zaten adımlarımızı da buna göre attık. Türk futbolu baştan aşağı yeniden dizayn edilmeli. Biz olalım, olmayalım. Buraya bir devlet stratejisi de gerekiyor."

maçı için yapılan itiraz

"Karara katılmıyorum ama saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Benim kabul etmediğim süreç yönetimi, bu kararın nasıl alındığı. Bizim inancımız, bu iş oldu bittiye getirildi. Daha görüşülmeden gazetede itirazın reddedildiği yazıldı, bence sızdırıldı. IFAB'dan rapor geldiğini kesinlikle biliyoruz. MHK başkanı bu konuda ne olursa olsun yorum yapmamalıydı. Daha yönetimle konuşulmadan, bunun reddedileceği açıklandı. Bazı yönetim kurulu üyeleri ayıp olmasın diye toplanmış gibiydi. Saygı duyuyoruz ama yanlış karar alındığını düşünüyorum."

"Comolli ile Ersun hocanın yakaladığı sinerji..."

"Takımın gidişatından memnunuz ama daha gidecek çok yolumuz var. Geçen sezon 6. sırada bitirdik ama yaşadıklarımız ve hayal kırıklıklarımız nedeniyle çok üzücüydü. Bu sezon mütevazı bir takımız. Kalite olarak değil, yapı ve karakterler olarak. Dikkat ederseniz mecbur olmadıkçta konuşmuyoruz. Futbolcularımız kibirli değiller, transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Luiz Gustavo'yu sessiz sakin getirdik, imzalattık. Bizim bir duruşumuz var. Bence bu mütevazilik bize çok şey katıyor. Bu kulüpte başkan başkanlığını, sportif direktör sportif direktörlüğünü, hocamız hocalığını yapıyor. Müthiş bir uyum içindeyiz. Beni en çok mutlu eden de, Damien Comolli ile hocamız Ersun Yanal'ın yakaladığı sinerji. İnanıyoruz, inançlıyız. Umutluyuz. Hiçbir zaman da büyük konuşmayız şampiyon olacağız diye, umarım olacağız."

"Bu sene helvayı yapabildiğimizi düşünüyorum"

"Kulübü devraldığımızda oyuncularımızın ve idari kadronun toplam maliyeti 94 milyon euro'ydu. İlk senemizde 81 milyon euro'ya, bu sene de 74 milyon euro'ya indirdik. Hayatta kalabilmemiz için bu rakamı 50 milyon euro civarına indirmemiz gerekiyor. Ersun hocamız bana bir tablo yolladı, son 7 sezonun en genç takımıyla oynuyormuşuz. Mutlu eden diğer bir konuda yerli oyunculardan faydalanıyor oluşumuz. Ligin en çok yerli oyuncu oynatan takımı biziz. Aidiyet duygusu, sahiplenme gibi olgular konusunda Türk oyuncular çok önemli. Emre'yi transfer etmemizin en büyük sebeplerinden birisi buydu. Bu sene helvayı yapabildiğimizi düşünüyorum. Kalesinde en az şut gören, en fazla şut atan, en çok gol pozisyonuna giren takım konumundayız. Ceza sahasında en çok topla buluşan ve topu en çabuk geri kazanan takımlardan biriyiz."

"Luiz Gustavo ile ilk görüştüğümüzde..."

"Gustavo ile ilk görüştüğümüz zaman ben ona değil, o bana soru soruyordu. Şampiyon olacak bir takıma gitmek istiyordu ve bu beni çok etkilemişti. Vedat Muriqi, başka takıma gitse yazık olurdu. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli, Fenerbahçe'yi kalbinde taşıyor. Hata yaptıktan sonra 'ı arıyorum, geleceğimizin kalecisi. Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir oyuncuya sabır gösterir? Sabır gösterdik çünkü karakterine inandık, sağlık ekibimiz mucizeler yarattı. Mükemmel bir sağlık ekibimiz var. Olumluların yanında olumsuz da bir şey söyleyeyim. En çok hata yapan takımız, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Bunlar düzeldikçe inşallah bu sene şampiyon olacağız."

"Hem Alex'e hem Volkan'a jübile..."

"Alex ile son dönemde çok görüştük. Alex'in Fenerbahçe'nin içinde olması gerekiyor. Çok iyi teknik direktör de olacak. İleride Fenerbahçe'ye teknik direktör mü olur, sportif direktör mü olur, yoksa kulübümüzün 'da bir elçisi mi olur bilemiyorum. Benim hayalimde hem Alex'e hem de Volkan'a jübile yapmak var. Emre, ileride Fenerbahçe'ye sportif direktör olmaya çok müsait. Emre, ne yapmak istediğini biliyor. Emre bu sene çok daha sakin. Çok daha örnek bir futbolcu. Sadece 3 tane isim değil, Fenerbahçe'nin dışarıda elçileri olmalılar. Anelka, Carlos..."

Ara transfer döneminde takviye olacak mı?

"İnanıyorum ki 2-3 takviye daha gerekecektir. Finansal Fair-Play'den ötürü bunu yapacak imkanımız var mı bilmiyorum ama hocayla istişare halindeyiz."

"En doğru yatırım scouting"

"Scouting doğru yapıldığı zaman bence en doğru yatırım. Biz scouting sistemini kurduk ve işletiyoruz. Türkiye'de 6 tane scout'umuz var. 172 maçı canlı izledik, 504 oyuncu raporlandı. U21, Toulon turnuvalarında maçlar izlendi. Böyle baktığımız zaman mesai harcıyoruz ama tohumları ekiyoruz, meyve vermesi zaman alacak. Benfica diyoruz da, ben oradayken 5 scout'ları vardı, 9'a çıkaracaklardı. Öyle söylendiği gibi yüzlerce kişi var diye bir durum söz konusu değil. Scouting doğru yapıldığı zaman sayı önemli değil. İki türlü scouting var, biri altyapı biri A takım için."

"Merih Demiral'ı neden kaçırdığımızı incelettik"

"Merih Demiral, şampiyon olan U21 takımımızın kadrosundaydı. Neden elimizden kaçırdığımızı incelettik. A takıma gönderik ama beğenmedik dedi o dönemki antrenör. Burada sıkıntılı bir şey var. Burnumuzun dibindeki oyuncuları kaçırdık. Artık sattığımız oyuncular için geri satın alma opsiyonu koyuyoruz, kiraladığımız oyuncular için belirli şartlar belirliyoruz."

"Sayılmayan şampiyonluklarımızın hakkını er geç alacağız"

"Bizim 28 şampiyonluk konusundaki argümanımız çok basit. 1923'te kurulan TFF nezdindeki bütün Türkiye şampiyonlukları sayılmalı diyoruz. Bu işi şu anda kısık ateşte götürüyoruz. Zamanı gelince gaza basacağız. Er geç hakkımızı alacağız, kim ne derse desin. Objektif bakan herkes bu konuda haklı olduğumuzu görecektir."