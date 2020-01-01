Ali Koç: Comolli ile devam edeceğiz ama yanlış yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamayı 'yanlış' olarak değerlendirdi.

Düzenlediği basın toplantısında sportif direktör Comolli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama konusunda gelen soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Comolli ile devam ediyoruz. Sosyal medyada kendisine çok yüklenildi. Bazen insanlar baskı altında hatalar yapabiliyorlar. Bence yanlış bir açıklama yaptı. Benim yapacağım bir açıklama ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Geldi, konuşacağız. Bakacağız duruma göre. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Ama bu kadar süre Twitter hesabı açmamış, bu kadar transfer yaptık konuşmadı, şimdi neden açıklama yaptı?" ifadelerini kullandı.

Falette transferi hakkında açıklama yapmıştı

Simon Falette transferinin ardından bazı medya kuruluşlarınca Comolli'nin Rogon Menajerlik Şirketi'yle ticari ilişkileri olduğu ima edilmiş, Comolli ise bu haberleri yalanlayıp suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Comolli yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

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"Öncelikle, Falette'i kiralık olarak almaya başkanımız karar verdi çünkü oyuncunun takıma katkıda bulunabileceğine inanıyor. Başkanımızın kulübe yaptığı katkılar ele alındığında bu kararına saygı duyulmalı. Ayrıca taraftarımız da Simon'u iyi karşılamalı.

İkinci olarak ise, bugün basında yer alan haberlerin aksine Rogon ajansıyla hiçbir ilişkim yok. Rogon'la oyuncunun transferi konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Kendisiyle sadece Tolga ve Luiz Gustavo'nun transferlerinde görüştüm.

Son olarak, apaçık yalan bir şekilde benimle Rogon ajansı arasında bir ticari ilişkinin bulunduğuna yönelik basındaki ve sosyal medyadaki haksız yorumlar ışığında bu saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağımı belirtmek isterim. ailesine saygılarımla."