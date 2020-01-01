Ali Koç: Çok büyük dersler aldık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Önümüzdeki sezona yönetim olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Başkanlık makamında 2 yılı dolduran Ali Koç, 'de neler yaptığını ve neler yapacağını anlattı.

Habertürk'te canlı yayına katılan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Futbolda ilk sezon başımıza ne gelirse geldi. Hedeflerimizden uzak kaldık. İkinci sezona iyi başladık. İkinci yarının ikinci haftasına kadar. O hafta bahis şirketlerinin en favori adayı bizdik. Aynı oyuncular, aynı takım 7 haftada 21 puan kaybettik, yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler, eskiden gelen nedenler, bizim dışımızda nedenler.

Daha fazla takım

Bizden kaynaklananlar; futbolcu tercihleri, takım ruhunu yansıtamamak. Esas karakter işler kötü giderken ortaya çıkar. Bu dönem ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçmişten kalan finansal konular... Finansal Fair Play'ın alanımızı daraltmaları.

Bizim dışımızdaki nedenler; hakem hatalarından Fenerbahçe büyük sıkıntılar çekti. Bunların hepsini detaylı anlattım.

Aramızda objektif şekilde, cesur şekilde, şeffaf şekilde nerede nasıl yanlış yaptık, nerede neyi yapabilirdik gözden geçirdik. Önümüzdeki sezonun planlarını çok daha titizlikle, detaylı şekilde yoğun mesai harcayarak, ligler bitmeden, ben ve arkadaşlarım şu an hazırlık aşamasında, son derece umutluyuz, heyecanlıyız. Biz bunların değerlendirmelerini yaptık, çok büyük dersler aldık, inanıyorum ki, bunlar meyvelerini verecektir."

"Sorunlarımız ortak, çıkarlarımız ortak"

"Ben dedim ki bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden bir geceye değişmiyor. Her türlü değişim ve dönüşümün sisli dönemleri var. O dönemden geçiyoruz, çok da iyi dersler aldık. Kulübümüzün, camiamızın hakkını korumak konusunda bazı kişilerle kafa kafaya geldiğimiz oluyor. Sorunlarımız ortak, çıkarlarımız ortak. Sahada mücadele olmalı, saha dışında asgari müşterekle birleşip futbolun sorunları çözülmeli. Bu böyle gitmez. Verimlilik artmıyor, zaten mali açıdan batık durumdayız."

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"Bazen kazanınca kaybediyorsun, kaybedince kazanıyorsun. Devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe'nin değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar. Neyi yapmazdım sorusuna, biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, takım, sportif direktör değişti. Frene orada basıp, çok daha fazla mali, yapısal konulara eğilip bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini gündeme oturturdum. Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım. Futbol Federasyonu'yla haşır neşir olmamaya yine özen gösterirdim."

"İki tip hoca ile görüşmemiz oldu"

"İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Ama bir de ülkenin, finansal gerçekleri var. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz."

Devam ediyor...