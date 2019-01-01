Ali Koç: "Biz şampiyon olacağız"

Ali Koç, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ali Koç, Demir Grup ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğuna değinen Ali Koç, "Sivasspor'u tebrik ederim, iyi futbol oynuyorlar. Bizim zayıf yanlarımızı iyi kullandılar. Süreklilik arz eden bir futbol oynuyorlar. Bizde de deplasman sıkıntıları var. Sahamızda bambaşka bir Fenerbahçe, deplasmanlarda bambaşka bir Fenerbahçe var. Bugün maç 2-1'den 2-2 de olabilirdi ama 4-1 de olabilirdi. Sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Bunların farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Ligin şu aşamasında kapatılmayacak bir puan farkı yok, biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla da konuştum, bu noktaya nasıl geldiysek bu noktadan da birlikte çıkacağız. Gerekli tedbirleri, bazıları radikal de olsa alacağız." dedi.

"Sadık'ın dizi iyi görünmüyor"

Takım içinde yaşanan sakatlık sorunlarına da değinen Koç, "Üzüldüğüm konu futbolcularımızın sakatlıkları. Sadık'a çok üzüldük bugün, durumu yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. Görünen o ki uzun bir süre oynayamayacak. Diğer yandan darbeye bağlı olmayan, yumuşak doku sakatlıklardan da çok çektik. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz, bunu da acil şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Miha Zajc idmanda sakatlandı, Hasan Ali'nin Ağustos'taki sakatlığı hafif bir şekilde nüksetti." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı kartlar doğruydu"

Ali Koç, Ozan Tufan ve Garry Rodrigues'e gösterilen kırmızı kartların doğru olduğunu belirtirken, "Ozan Tufan kırmızı kart gördü, cezasını hafta içi çekecek. Bir de Rodrigues'in haklı olarak gördüğü gördüğü kırmızı kart var. Oyuncu da hak ettiğini söylüyor, maçın hırsıyla kendini tutamadı. Ozan'ın da takım kaptanlarından biri olarak kendisini tutması gerekiyordu ama o da dördüncü hakemle yaşadığı diyalogları söyleyince ona da bir nebze hak veriyorum. Ama sonuçta tasvip etmiyorum." diye konuştu.

"Biz şampiyon olacağız"

"Biz şampiyon olacağız. Bu yolda kaybedilmiş hiçbir şey yok." diyen Koç, şöyle devam etti: "Tek sevindirici şey kayıpların erken gelmiş olması. Biz sorunlarımızı alacağımız tedbirlerle gidereceğiz."

"Kadromuzu güçlendirmek zorundayız"

Ali Koç, devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Devre arasında kadroumuzu güçlendirmek zorundayız. Miha Zajc başka takımların ilgilendiği değerlerimizden biriydi. Bize güzel bir fırsat çıkabilirdi ama sakatlığıyla birlikte planlarımız bir nebze bozuldu. 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalacak."