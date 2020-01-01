Ali Koç: "Aklımıza yatan hoca profili sezon sonunda gelebiliyor"

Ali Koç, kulüp televizyonuna gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu...

Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sert eleştirilerde bulunurken, yeni teknik direktör ve transfer çalışmaları hakkında da önemli mesajlar verdi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

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"Max Kruse beklenmedik şekilde ameliyat oldu"

"Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Doktorun söylediğine göre kendisi iyi durumda."

"Muslera'nın sakatlığı içimizi acıttı"

"Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum. O da bizim Alex gibi, herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı."

Nihat Özdemir'e sert eleştiriler

"Nihat Özdemir, 'Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır' diyen bir kişi, 17 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş biri... Açıklamalarının zamanlaması son derece manidar. Daha sonra TFF sitesi üzerinden çok çok kötü yazılmış bir açıklama geldi Nihat Özdemir'den. Üzücü, çaresizlikle, beceriksizlikle, alelacele bir şekilde, 1 saat 10 dakika sonra yapmışlar. Sanki sadece Fenerbahçe bunu böyle yorumlamış, fırsatçılık yapmış gibi gösteriyor. Bu çok zavallı bir söylemdir. Bir TFF başkanının bir kulübün iç meselelerine böyle dahil olması, bu çok zavallı bir söylemdir. Niyetini, kalbinin içindekileri net görmemizi sağladı Nihat Özdemir... Söyleyeceklerimin de çok hafifini söyledim. Buradan da belirtiyorum. Aynı ortamda çıkabilirsek de sevinirim. Tüm tartışmalara son vermek adına, sayın Nihat Özdemir'e açık bir şekilde '2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?' şeklinde basit bir soru sordum. Ben onun yerinde olsam buna cevap verip konuyu kökünden keserdim. TFF Yönetim Kurulu, TFF Etik Kurulu, UEFA tescillemiş şampiyonluğumuzu. Daha konuşacak bir şey yok, gidilecek merci de yok. Beni hayretlere düşürdü sayın Nihat Özdemir."

"Alli Koç düşmanlığı öyle bir seviyeye gelmiş ki..."

"Nihat Özdemir Fenerbahçe ceketini çıkarmış, çıkarmalı da. Biz de başından beri TFF’de herkes çıkarmalı diyoruz. Ceketini çıkarmış ama öyle bir çıkarmış ki, bir daha giymemek üzere çıkarmış. Arada bir sıkıntı var. Sezon içinde harcama limitleriyle yaşadıklarımız, hakem atamaları. Koskoca Süper Lig’de transfer izni olmayan tek takım Fenerbahçe. Mali sıkıntıda ne takımlar, herkes transfer yapma imkanı vardı. Hiç yapamayacak takımlar bir sürü transfer yaptılar. Bunu açıklasınlar. Fenerbahçe o kadar kötü ki transfer yapamaz, ama herkes yapabilir. Ali Koç düşmanlığı öyle bir seviyeye gelmiş ki. Artık nereden bunun gazını nereden alıyorsa. Bir futbol kulübünün iç işlerine karışamaz. Laf bile edemez ya. Sırf bunun için Disiplin Kurulu’na sevk edilmeli. Bir futbol federasyonu başkanı hiçbir kulüp ile husumet içerisinde olamaz."

"Aklımıza yatan hoca profili sezon sonunda gelebiliyor"

"Salgın süresince teknik direktör konusu çok gündeme geldi. Hatta çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üstünde çalıştık. Görüşmeler yaptık. Bir hoca ile çok arzuladık. Kimyamız uydu. Ama EURO 2020’nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırmak durumunda kaldı. Arzum bu 8 haftalık sürede yeni bir hocanın gelmesi ve ona göre planlama yapması. Ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Marco Aurelio’nun dönmesi, Emre’nin yeni pozisyonu. Bunlarla ilgili yapılanmalarımız var. Ama acele etmiyoruz. Bütün taşları yerine oturtacağız."

Transfer çalışmaları hakkında

"Enteresan transfer hamlelerimiz var. Son iki sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı. İçiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki yapılanmamız farklı. Bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Direkt kadroda oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz."