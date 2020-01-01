Ali Koç: 5-6 oyuncu ile anlaşmaya vardık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2020/21 sezonuna yönetim olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Başkanlık makamında 2 yılı dolduran Ali Koç, 'de neler yaptığını ve neler yapacağını anlattı.

Habertürk'te canlı yayına katılan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Futbolda ilk sezon başımıza ne gelirse geldi. Hedeflerimizden uzak kaldık. İkinci sezona iyi başladık. İkinci yarının ikinci haftasına kadar. O hafta bahis şirketlerinin en favori adayı bizdik. Aynı oyuncular, aynı takım 7 haftada 21 puan kaybettik, yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler, eskiden gelen nedenler, bizim dışımızda nedenler.

Daha fazla takım

Bizden kaynaklananlar; futbolcu tercihleri, takım ruhunu yansıtamamak. Esas karakter işler kötü giderken ortaya çıkar. Bu dönem ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçmişten kalan finansal konular... Finansal Fair Play'ın alanımızı daraltmaları.

Bizim dışımızdaki nedenler; hakem hatalarından Fenerbahçe büyük sıkıntılar çekti. Bunların hepsini detaylı anlattım.

Aramızda objektif şekilde, cesur şekilde, şeffaf şekilde nerede nasıl yanlış yaptık, nerede neyi yapabilirdik gözden geçirdik. Önümüzdeki sezonun planlarını çok daha titizlikle, detaylı şekilde yoğun mesai harcayarak, ligler bitmeden, ben ve arkadaşlarım şu an hazırlık aşamasında, son derece umutluyuz, heyecanlıyız. Biz bunların değerlendirmelerini yaptık, çok büyük dersler aldık, inanıyorum ki, bunlar meyvelerini verecektir."

"Sorunlarımız ortak, çıkarlarımız ortak"

"Ben dedim ki bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden bir geceye değişmiyor. Her türlü değişim ve dönüşümün sisli dönemleri var. O dönemden geçiyoruz, çok da iyi dersler aldık. Kulübümüzün, camiamızın hakkını korumak konusunda bazı kişilerle kafa kafaya geldiğimiz oluyor. Sorunlarımız ortak, çıkarlarımız ortak. Sahada mücadele olmalı, saha dışında asgari müşterekle birleşip futbolun sorunları çözülmeli. Bu böyle gitmez. Verimlilik artmıyor, zaten mali açıdan batık durumdayız."

"Bazen kazanınca kaybediyorsun, kaybedince kazanıyorsun. Devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe'nin değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar. Neyi yapmazdım sorusuna, biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, takım, sportif direktör değişti. Frene orada basıp, çok daha fazla mali, yapısal konulara eğilip bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini gündeme oturturdum. Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım. Futbol Federasyonu'yla haşır neşir olmamaya yine özen gösterirdim."

"İki tip hoca ile görüşmemiz oldu"

"İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Ama bir de ülkenin, finansal gerçekleri var. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz."

Daha fazla kalite, daha az maaş

"İstediğimiz kaliteyi stopere koyamadık. 4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Fazla maaşlar veriyoruz. Daha fazla kaliteye daha az maaşlar vermemiz lazım. Pandemi bir fırsat yaratacak. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var."

"Vedat Muriqi'nin gitmesini istemiyorum. O da çok karakterli bir oyuncu. Ama ben kupa kaldırmadan gitmesini istemem. Aldığınız malzeme var, geliştirmek, üste koymak, meyve vermesini sağlamak. Bu bir iki senede olacak iş değil."

"Max Kruse hayatının pokerini oynadı"

"Boşaltmamız gerekenler yerler var. Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var. Anladığım kadarıyla değişik görüşler almış, böyle karar vermiş. Bence bu ona pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızın karşılığını aldık mı, hayır. Belki 'daki yetenekli futbolcuyu aldık ama yeterince disiplinli değildi. Niye Zajc? Ailevi sebeplerden ötürü rica etti.

"Türk oyunculara ağırlık veriyoruz"

"5-6 oyuncuyla anlaşma konusunda belli noktaya geldik. Eksiklerimizin hepsi tamam mı, değil. Birkaç hafta içinde daha netleşir. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. 'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz."

"Bugün İspanya gol kralını Türkiye'ye kimse getiremez"

"Bugünün futbolu 10 senenin futbolu değil. 8-10 sene yaptığımız transferler Anelka, Sow, Guiza. Bugün İspanya gol kralını Türkiye'ye kimse getiremez. Ara o kadar açıldı ki... Bugün onlardan hiçbiri 3,5 milyon euro'nun altında almıyorlar. Bizim artık ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, onlar kadar performans sergileyecek yetenekleri keşfetmemiz lazım. İnşallah hayallerimizi, planlarımızı gerçekleştirebiliriz."

"Gördük ki duvar var karşımızda"

"Biz TFF seçimlerinde 'Federasyonun emrindeyiz' dedik. Sayın Özdemir'le seçim öncesi her kulübe gittiği gibi bizimle de görüştü. Hiçbir talebimiz yoktu, 'Eski sistem devam etmemeli, adaletin sağlanması lazım' dedik.

Ama siz 'Eski dostlarınızla ters düşmemek adına bazı şeylerden imtina ederseniz o dönüşümü yakalayamazsınız' dedi. Kendisi amacının futbolu düzeltmek olduğunu söyledi. Kendisi 'Fenerbahçe başarısızlığını örtmeye çalışıyor' dedi. 3 hafta önce bize başka söylemişti, Allah'tan yanımızda başkaları da vardı. Soğukkanlılıkla sorguladık, dile getirdik. Anlatmaya çalıştık. Ama gördük ki duvar var karşımızda. Ciddi hakem hataları yaşadık. Şubat'ta yüksek divan kuruluna dedim ki, 'Bakın biz yaşadık, sezon ilerleyince neler yaşanacak görün' dedim.

PFDK kararları bize gelince çok cömert sağ olsunlar. TFF Başkanlığı herkese eşit mesafede olması gereken, takımlar hakkında kişisel fikir beyan edilmeyeceği mevkidir. Şunu soruyorum, federasyon başkanımızın Fenerbahçe dışında herhangi bir kulüple ilgili ileri geri konuştuğunu gördünüz mü?"

"Aziz Yıldırım'la görüştü mü?"

"Başkanımızla en son 2 Haziran 2018'de merhabalaştık stadda. Ertesi gün seçimdi, konuşma imkanı olmadı. Ondan beri bir daha görmedim. Bir cenazede uzaktan gördüm. Biz göreve geldikten sonra basket takımının maçına, Can Bartu'nun cenaze törenine davet ettik. Cumhurbaşkanımızla görüşmeye giderken davet ettik. Hiçbirine cevap alamadım. Davalarla ilgili mektup yolladım, mektup açılmadan geri geldi. En azından 3 Temmuz'da ortak hareket edebilseydik, bizim büyüğümüz, liderimiz. Ama olmadı."

"Keşke futbolda Obradovic gibi bir hocamız olsa"

"Obradovic, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, Fenerbahçe için kalbi atan herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Fenerbahçe'nin basketbol seviyesini çok yükseklere çıkardı. Kupalar getirdi. Final-Four'a abone olduk. Fenerbahçe'nin bir efsanesidir. Kimse de bunu tartışamaz. Ne şanslıyız ki Fenerbahçe olarak Obradovic gibi hocamız var. Keşke futbolda da öyle bir hocamız olsa. Çok iyi bir Fenerbahçeli.

Böyle bir karakteri, başarıyı bile bile göndermek hangi kulüp başkanının ve yönetimin işine gelir. Bir de seçim arefesinde. Bu kendi kendini sabote etmek gibi bir şey. Biz başından beri kalmasını istedik. Geçen sezon içinde Semih Bey basketbolla ilgileniyor. Basketbol sayın Obradovic'e anahtar teslim projedir. Transfer döneminde devreye gireriz.

Pandemi öncesinde birkaç transfer yapmak istedik. Sıkıntılı dönemden geçiyoruk. Kendisi 'Şu an konuşmayalım, sezon sonu konuşalım' dedi. Bir maç sonrası beklenmedik bir mağlubiyet.... O da bunalmıştı, istifasını sunmuştu. Dedik ki, 'Vazgeçmemeyi sen bize öğrettin. Vazgeçemezsin. Velev ki kötü sezon geçirdin. Ne olacak, kredin var. Hocamız istediği müddetçe kulüpte kalabilir' demişim. Ondan sonra bize teşekkür etti. Biz bütün planlamamızı hocamızla devam etmek üzere yaptık."

Devam ediyor...

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