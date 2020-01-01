Ali Koç: Ne Fenerasyon kalmıştı, ne Zorlu...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulunurken, hakem hatalarını eleştirdi.

Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu ile oynayacakları derbiden başlayarak hırs ve inançla tüm maçları kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları söyledi:

"İnşallah bu hafta sonundan başlayarak bu hırs ve inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza teker teker tüm maçlarımızı kazanarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yemekte tüm oyuncularımızın gözünde o ışığı gördük. Verdikleri mücadelenin hakem kararlarıyla karşılığını alamadıkça inançları zayıflar diye düşünüyordum ama daha fazla hırslandıklarını gördüm. Takımın gözündeki ateş, MKE Ankaragücü maçından sonra katbekat artmış durumda. Takımımız, havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya çalışanları da köstek olanları da görüyoruz."

Daha fazla takım

"Sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır"

Ali Koç, Türk futbolunda adil bir rekabet ortamının bulunmadığını ifade etti.

Basın toplantısında, Süper Lig'de bu sezon oynadıkları maçlardan görüntüler izleten Koç, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı bariz hatalı hakem kararlarının sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır. Baktığımızda burada 14-15 puandan söz ediyoruz. Bunun sadece yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." diye konuştu.

Hakemlerin kendileri aleyhinde kasıtlı kararlar verdiğini ileri süren Koç, Futbol Federasyonunun (TFF) da bu hakemlere her hafta görev vererek sahip çıktığını savundu.

Koç, "Federasyonumuz yönetimiyle, kurullarıyla, aldıkları kararlarla şampiyonluk mücadelemizde sadece bizi zayıflatmakla kalmamıştır, tüm ligin gidişatını, yarışın tamamını kökünden etkilemiştir. Sezon ilerledikçe bu etki daha da artacak, daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığını hatırlatan Koç, "Kendisiyle şahsi problemim tabii ki olamaz ama söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Bu sıkıntılar geçen sene başladı. Nihat Bey'in çok başarılı olmasını istiyorduk, hala istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Ben büyük bir kulübün başkanıyım, federasyon başkanıyla asgari müşterekte buluşmalıyız, zor gözüküyor. Bizler Türkiye liginin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, sağlıklı iletişim kurmalıyız." şeklinde konuştu.

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Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun göreve gelmesi sırasında çok ümitli olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Türk futbolu bu zihniyetle yönetilmeye devam ettikçe bizi temsil etmenin çok uzağında kalacaktır. Yeni yönetimi adil rekabet ortamını inşa etmek için büyük bir fırsat olarak görmüştük. 8 aylık sürede yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, gördüklerimizden sonra ne kadar naif beklenti içinde olduğumuzu üzülerek anladık. Hatta kabullenmek zorunda kaldık. Türk futbolunun, bürokratlardan, belediyede yöneticilik yapmış kişilerden, futbolla ilgisi olmayan ama kamu ihalesine daha çok önem veren profillerle ilerlemeyeceği; gerçekten gönül verecek, bu işten anlayan, değişik yetenek ve tecrübeye sahip insanların bir araya gelmesiyle ilerleyeceği aşikar."

Devam edecek...