Ali Koç: Fenerbahçe cefası da sefası da çok olan bir kulüptür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen Divan Kurulu toplantısında sarı lacivertli kulübün güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Kulübü'nün "Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı", online olarak düzenlendi.

Toplantıda konuşmasını yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, sabredilmesi halinde Fenerbahçe'nin yeniden istenilen başarılara ulaşacağını söyledi.

Ali Koç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Yanıldığımı yaşayarak gördüm"

Ben yönetim kurulu üyesiyken, başka kulüpten bir yönetici, "Futbol öyledir ki. Yönetici refleksiyle senden sonrakilerin başarısız olmasını istersin." Ben de, "Ağabey, bu sizin camiaya has bir şey, bizim camiada böyle şey olmaz" demiştim. Yanıldığımı yaşayarak gördüm. Biz bu sürece girdik. Yeri zamanı gelince ifade etmekten imtina ettiğimiz bazı gerçek ve bilgileri paylaşır olacağız. Kendi iç işlerimizle ilgili şeffaflığın gerektiğini üzülerek söylüyorum. İlk adımları mali genel kurulda olur. Orada detaylı gireceğiz.

"Fenerbahçe cefası da sefası da çok olan bir kulüptür"

İlk 2 yılda yanlışlarımız, zaman kayıplarımız oldu. Çabalar göz ardı edilemez. Sabır diyorsunuz, ben de diyorum. İlk yıl bu kadar sıkıntılı geçmese daha fazla sabredebilirdik. İkinci yılımızda daha başarılı olmamız gerekir diyerek reformlar ya yavaşladı ya da ertelendi. Fenerbahçe cefası da sefası da çok olan bir kulüptür. Cefası da gururla taşınacak bir kulüptür. Uğruna fedakarlıklar yapılacak bir kulüptür. Biz bu büyüklüğü böyle gördük, böyle yaşadık.

"Devlet stratejisine ihtiyaç var"

Türk futbolun gelişmesi, Avrupa ile aranın kapanması için devlet stratejisine ihtiyaç var. Mali anlamda kulüplerin bu hale gelmesi 1 günde, 1 sezonda olmadığı gibi gelişim de 1 senede olmayacaktır. 1 kulüple de olmaz, topyekün olması gerekiyor.