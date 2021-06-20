Ali Ece, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a yaptığı teklifi açıkladı

Yorumcu Ali Ece, Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında geçen sözleşme pazarlığının detaylarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı.

Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken yorumcu Ali Ece aldığı bilgileri aktardı.

Ali Ece neler söyledi?

Sevilen yorumcu, Vole yayınında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesini anlattı.

"Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Çebi, 'Sergen Yalçın muazzam bir başarıya imza attı. Ben kendisiyle çalışmak istiyorum. Hocamı, kimsenin yıpratmasını istemiyorum. O, bizim mücevherimiz. Özel bir zeka' dedi."

"Adnan Dalgakıran ile de konuştum. Söylediği şu, 'Hep berabere gidilecek, bu iş halledilecek' dedi.

"Sergen Yalçın için son teklif şöyle, bunu onaylattım. 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL lig şampiyonluğu primi, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan alınırsa 5 milyon TL."

"Beşiktaş'ın toplam teklifi 35 milyon TL. Sergen Yalçın, bir kısmını daha garanti ücret olarak almak istiyor. Tüm ola bundan ibaret."

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın'ın ilerleyen günlerde bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.