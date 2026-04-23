Algemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'da Dennis te Kloese'nin hayal edilen halefinin adını duyurdu

Algemeen Dagblad gazetesi Perşembe günü, Robert Eenhoorn'un Feyenoord'da Dennis te Kloese'nin hayal edilen halefi olduğunu ve olmaya devam edeceğini yazdı. Daha önce, te Kloese'nin 1 Temmuz itibarıyla De Kuip'ten ayrılacağı açıklanmıştı.

Te Kloese, 2021'in sonunda Feyenoord'un genel müdürü olarak atanmıştı. Teknik direktör Frank Arnesen'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini de üstlenmişti.

Te Kloese, yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti. 51 yaşındaki yönetici ve Feyenoord Denetim Kurulu, karşılıklı görüşmelerin ardından, 4,5 yılın ardından her iki taraf için de farklı yollara gitmenin iyi olacağı sonucuna vardılar.

Feyenoord, çok zor bir görevle karşı karşıya. Te Kloese'nin ayrılmasıyla birlikte Rotterdam ekibi, hem genel müdürlük hem de teknik direktörlük pozisyonları için uygun adaylar aramak zorunda kaldı.

Kulüp gözlemcisi Mikos Gouka, Eenhoorn'un bu ilk pozisyon için önemli bir aday olduğunu yazıyor. "AZ'nin eski genel müdürünün kulübe geçiş yapmayı kabul edip etmeyeceği belirsiz."

"Onun, yönetim kurulu başkanı Toon van Bodegom'un hayranı olmadığı, De Kuip'teki içeriden gelenler tarafından uzun süredir fısıldanıyor," diye bitiriyor Gouka.