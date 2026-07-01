Algemeen Dagblad, Arne Slot’un Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü konusundaki tutumunu tam olarak biliyor

Ronald Koeman, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılacağını açıkladıktan sonra, KNVB’nin üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong, onun yerine geçecek bir isim aramaya başladı. Hemen çeşitli isimler gündeme geldi. Birçok kişi için Arne Slot, bu pozisyonu doldurmak için ideal aday. Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Mikos Gouka, 47 yaşındaki teknik direktörün milli takım teknik direktörlüğü görevine gerçekten açık olup olmadığını biliyor.

Gouka, “Slot-bal” kitabının yazarı ve antrenörü yıllardır yakından takip ediyor. AD Futbol Podcast’inde Slot, olası bir halef olarak gündeme geldi.

"Anladığım kadarıyla bu yaz hiçbir şey yapmak istemiyor ve bir kulübe katılmayacak. Her ne kadar her zaman kulüp futbolunu milli takım futbolundan daha çok sevdiğini söylese de, Hollanda milli takımını asla çalıştırmak istemeyeceğine dair hiçbir işaret görmedim," diye söze başlıyor gazeteci.

“Hatta tam tersine, milli takım teknik direktörü olmanın kendisi için bir onur olacağını anladım. Tabii ki asıl soru, bunun kariyerinde doğru bir aşama olup olmadığı.” Gouka’ya göre Slot, öncelikle bu kadroda yeterince potansiyel olup olmadığını ve Nations League ile 2028 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesine girebilecek mi diye kendine soracaktır.

"Bunun yanı sıra, KNVB’nin nasıl bir vizyon çizeceği ve Slot’un kiminle çalışabileceği de merak konusu. Yine de, ona teklifte bulunurlarsa şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum," diyor Gouka. "Bu durumda bir süre kulüp futbolundan uzak kalacak, ancak milli takım teknik direktörlüğü döneminin kulüp futboluna dönüşüne engel olmadığını görüyoruz. Nagelsmann (Almanya) ve Tuchel (İngiltere) gibi isimler de yakında yine bir üst düzey kulübe geçecekler.”

Slot, Mayıs sonunda Liverpool’un teknik direktörlüğünden kovuldu. İngiliz dev kulübü, onu 2024 yazında başarılı teknik direktör Jürgen Klopp’un halefi olarak göreve getirmişti. Hollandalı teknik adamın doldurması zor bir boşluk vardı, ancak ilk sezonunda Premier Lig’i kazanarak hemen etkileyici bir başlangıç yaptı.

İkinci sezonu ise çok daha zorlu geçti. Sezon öncesinde teknik direktör, Liverpool oyuncusu Diogo Jota’nın bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Spor açısından da yüksek beklentiler karşılanamadı. Liverpool, Premier Lig’i beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kıl payı ile elde etti.