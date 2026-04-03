Transfer muhabiri Mounir Boualin'in haberine göre, Bart Schreuder (42) FC Den Bosch'un baş antrenörlüğü için yeni bir aday oldu. Ailenin en küçük üyesi, profesyonel futbolda daha önce kendi başına bir görevde bulunmamıştı.

Alfred (Al-Diraiyah FC) ve Dick (NEC Nijmegen) Schreuder'in küçük kardeşi, Keuken Kampioen Divisie'de bu şansı yakalayabilir.

En güçlü adaylar Rob Penders, Bas Sibum ve Peter Uneken'in birden fazla seçeneği olması nedeniyle Den Bosch bekleme pozisyonunda bulunuyor.

Den Bosch, Schreuder'i sahaya sürmeyi düşünüyor. Profesyonel futbolda, Al-Ain ve Al-Nasr'da sadece yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Ancak Schreuder daha önce Otterlo, Lunteren, Montfoort ve Barneveld'in amatör takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

Schreuder şu anda NEC'de staj yapıyor ve kısa süre içinde UEFA Pro diplomasını almayı bekliyor. Eğer başarılı olursa, Hollanda profesyonel futbolunda baş antrenör olmak için gerekli belgelere sahip olacak.

En küçük Schreuder 1983 doğumlu. Dick 1971, Alfred ise 1972 doğumlu. Kardeşlerinin aksine Bart hiçbir zaman profesyonel futbolcu olmamıştı.