Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alfred Schreuder, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da devam edecek. Barneveldli 54 yaşındaki çalıştırıcı, salı günü Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun yerini alacak.

Ocak 2023'te Ajax'tan ayrılmasının ardından Schreuder ağırlıklı olarak Orta Doğu'da çalıştı. Sırasıyla Al-Ain (BAE), Al-Nasr (BAE) ve Al-Diriyah'ı (Suudi Arabistan) çalıştırdı.

Schreuder, Suudi Arabistan'ın en üst ligine yükselmeyi başaramadığı Al-Diriyah'taki görevinden bu yıl mayıs ayında alındı. Eski orta saha oyuncusu, görevden ayrıldıktan sonra Almanya Millî Takımı'na odaklanabildi ve dönemin teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ek yardımcı antrenörü olarak 2026 Dünya Kupası'na gitti.

Bu maceranın ardından bir süre takım çalıştırmayan Schreuder, şimdi Kasımpaşa'nın başına geçmeye hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Süper Lig'de Emre'nin gittiği Fenerbahçe'nin bir puan önünde, beşinci sırada yer alıyor.

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Sabuncuoğlu'na göre Schreuder, sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Böylece zengin öz geçmişine yeni bir ülke daha ekleyecek. Feyenoord ve RKC formaları da giyen eski futbolcu, antrenörlük kariyerine Vitesse'de, kulübün hayatını kaybeden efsanesi Theo Bos'un yardımcısı olarak başladı.

Ardından FC Twente'ye giden Schreuder, burada Steve McClaren, Michel Preud'homme, Michel Jansen ve Co Adriaanse'nin yönetiminde çalıştı. Daha sonra TSG Hoffenheim'da Nagelsmann ve Huub Stevens'ın sağ kolu olarak ilk yurt dışı deneyimini yaşadı; ardından Ajax'ta Erik ten Hag'ın teknik ekibine katıldı.

Başarılı geçen 2018/19 sezonunun ardından Amsterdam'dan ayrılıp Hoffenheim'a dönen Schreuder, burada teknik direktörlük görevini bir yıl sürdürdü. Daha sonra FC Barcelona'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yaptı ve Club Brugge'ü altı ay çalıştırdı. Ardından teknik direktör olarak Ajax'a geri döndü.