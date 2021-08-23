Alex'ten Fenerbahçe'nin genç yıldızına övgü

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, genç oyuncu Arda Güler'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada gelen ilk golün asistini yapmıştı.

Arda, Zajc'a verdiği pasla Fenerbahçe'nin maçın kilidini açmasında önemli rol oynadı. 90+2'de Enner Valencia'yla bir gol daha bulan sarı lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe formasıyla sayısız zafer yaşayan Alex de Souza, Twitter üzerinden Arda Güler'e bir tebrik mesajı gönderdi. Alex'in paylaşımında, Arda Güler'in Brezilyalı yıldızın otobiyografisini okurken çekilmiş bir fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Genç oyuncu, Alex'e, "Desteğin için teşekkürler idolüm, seni özlüyorum" sözleriyle cevap verdi.

Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum @10ardaguler ⚽️👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/PkLlj5if6n — Alex de Souza (@Alex10) August 23, 2021

Thank you so much for your support. idol i miss you💛💙 https://t.co/gUIScJVVGv — Arda Güler (@10ardaguler) August 23, 2021

Henüz 16 yaşında

2019'da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe altyapısına gelen Arda Güler, bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alıyor. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile oynanan maçta da 24 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe, Arda Güler'i kadrosuna katmak için Gençlerbirliği'ne 200 bin euro ödemişti. Anlaşmada ayrıca, Arda Fenerbahçe A takımıyla ilk maçına çıktığında 200 bin euro daha ödeneceğine dair bir madde yer alıyordu. Arda'nın Antalyaspor maçında forma giymesiyle bu madde de devreye girmiş oldu.

Arda geçen sezon, U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 6-0 yendiği maçta ortaya koyduğu 2 gol, 1 asistlik performansla dikkat çekmişti.

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