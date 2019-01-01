Alexis Sanchez ve Nemanja Matic Barcelona maçı kadrosuna alındı

Manchester United oyuncuları Alexis Sanchez ve Nemanja Matic, uzun süreli sakatlıklarının ardından Barcelona maçı kadrosuna dahil edildi.

'da ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Sanchez ve Matic sevinci yaşanıyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda Barcelona ile oynanacak olan rövanş maçı kadrosunu belirledi. Rövanş maçı mücadelesi için Barcelona'ya giden Kırmızı Şeytanlar'da, Teknik Direktör Solskjaer 22 kişilik kadroya uzun süreli sakatlıkları atlatan Alexis Sanchez ve Nemanja Matic'i de dahil etti.

Nemanja Matic'in bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı son maç 30 Mart 2019 tarihinde iç sahada oynanan maçıydı. Alexis Sanchez ise sakatlıktan önceki son maçına 2 Mart 2019'da karşısında çıktı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Barcelona maçı kadrosu: David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Matteo Darmian, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Chris Smalling, Luke Shaw; Fred, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata; Anthony Martial, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford.