Alexis Sanchez: "Mourinho'nun takımda yarattığı hava sağlıksızdı"

Manchester United'ın bekleneni veremeyen Şilili yıldızı Alexis Sanchez, takımının Jose Mourinho ile geçirdiği günleri değerlendirdi.

Alexis Sanchez geçtiğimiz yılın Ocak ayında, Jose Mourinho'nun ısrarlı çabaları sonucunda, Arsenal'dan ayrılıp Manchester United'a geçmişti.

Portekizli teknik adamla yollarını ayıran ve göreve geçici olarak Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Kırmızı Şeytanlar, çıkışa geçse de Sanchez'den halen istenen verim alınabilmiş değil.

Geldiği günden bu yana 5 gole imza atabilen Sanchez, BBC'ye yaptığı açıklamada, özgüvenini kaybettiğini anlattı.

Şilili oyuncu Mourinho'lu günleri anlatırken, "Mourinho dünyanın en iyilerinden. Takımı çalıştırması, maç hazırlıkları ve yaptığı bir çok şeyle en iyilerden. Ancak takım içinde oluşturduğu hava sağlıksızdı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın kadro seçimlerinden de bahseden Sanchez, "Bir hafta sahadaydım, öbür hafta değildim. Özgüvenimi kaybettim. 5 yaşından beri futbol oynuyorum, 'topun ayağımdan alınması' keyfimi kaçıran en önemli şey." dedi.

Sanchez, United formasıyla çıktığı 37 maçta 5 gol ve 9 asist üretebildi.