Alexis Mac Allister, kritik Premier League galibiyetinin ardından Liverpool'daki takım arkadaşlarına hız kesmeme çağrısında bulundu. Arjantinli orta saha, Liverpool'un Selhurst Park'taki galibiyetle milli araya moralli girmesinde başrol oynadı.

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Mac Allister gol hesabını açtı

Liverpool, pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 3-1 yenerek millî maç arasına moralli girdi. Mac Allister, maçın başlarında attığı düzgün bir kafa golüyle eşitliği bozdu. Ardından Florian Wirtz ve Alexander Isak da fileleri buldu. Eddie Nketiah'ın son dakikalarda penaltıdan attığı gole rağmen üç puan konuk ekibin oldu.

Bu sezon ligdeki ilk golünü değerlendiren Mac Allister, duran toptan gol bulduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orta saha oyuncusu, BBC Sport'a yaptığı ve kulübün resmî internet sitesinin aktardığı açıklamada, “Güzel bir duygu. Premier Lig'deki ilk golüm ama Şampiyonlar Ligi'nde iki kez, başka bir turnuvada da gol attım. Gol atmak harika, özellikle de duran toptan; çünkü bu hoşuma giden bir şey. Sanırım insanlar ve teknik ekip de bunu sevdiğimi fark ediyor,” dedi.

Arjantinli millî oyuncu, takımın özellikle duran toplarda kaydettiği teknik gelişmelere de değindi. Yakın zamanda savunmada yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını kabul eden Mac Allister, “Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ve ne kadar önemli olduklarını biliyoruz. Geçen gün duran toplardan üç gol yiyerek bir maç kaybettik. Bugün ise duran toptan gol attığımız için kazandık. Özellikle günümüz futbolunda bunların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz; Premier Lig de giderek daha fiziksel hâle geliyor,” diye ekledi.

Selhurst Park'ta dirençli savunma

Güney Londra'da deplasman galibiyeti almak kolay değildir. Mac Allister da istekli bir Crystal Palace karşısında direnç gösteren savunma hattının hakkını teslim etti. Skor rahat bir galibiyete işaret etse de orta saha oyuncusu, maçın dirençleri açısından önemli bir sınav olduğunu belirtti. Özellikle stoperlerin maç boyunca baskıya dayanma becerisini öne çıkardı.

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Mac Allister, “Zor bir maçtı. Crystal Palace deplasmanına geldiğimizde bizi her zaman zor bir maçın beklediğini biliyoruz. Çok iyi futbol oynayabiliyorlar ama bence ceza sahamızı iyi savunduk. Özellikle stoperlerimiz gerçekten çok iyiydi. Yine de zordu. Bazen baskı yapmaya çalıştık ama bunu kusursuz uygulayamadık. Bu yüzden baskıdan çıkıp fırsatlar yarattılar,” dedi.

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Alisson yine fark yarattı

Liverpool'un başarısında kaleci Alisson Becker'in performansı bir kez daha belirleyici oldu. Brezilyalı kaleci, kritik anlarda yaptığı birkaç üst düzey kurtarışla ev sahibinin gol bulmasını engelledi. Mac Allister, özellikle ilk yarıdaki etkileyici bir kurtarışın ardından rakip oyuncuların bile Liverpool kalecisinin performansına inanamadığını anlattı.

Orta saha oyuncusu, “Çok iyi bir kaleci, özellikle de [Daichi] Kamada'nın [ilk yarıdaki] şutunda yaptığı kurtarış... Kamada bu kurtarışa inanamadı, bana da bunu söyledi. Ama Alisson böyle biri. Harika bir kaleci ve aynı zamanda harika bir insan. Onun adına gerçekten çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

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Standartları korumak

Galibiyet, millî maç arası öncesinde takıma moral verse de Mac Allister, henüz en iyi seviyelerine ulaştıklarını düşünmüyor. Önlerindeki yoğun fikstüre hazırlanmak için gelecek haftaları değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan oyuncu, taktiksel açıdan hâlâ gelişebileceklerini kabul etti. 27 yaşındaki futbolcu için odak noktası, tek tek sonuçlardan ziyade uzun vadeli istikrar.

Mac Allister sözlerini şöyle tamamladı: “Kesinlikle. Bu gerçekten çok önemli. Özellikle millî maç arasına girerken hedefimiz buydu. Kazanmak çok önemli, bu yüzden sonuçtan memnunuz. Ama gelişmeye devam etmeliyiz çünkü kusursuz olmaktan çok uzağız.”