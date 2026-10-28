Haberlere göre, Liverpool orta saha seçeneklerinde kapsamlı bir yenilenme planlamaya başlarken Alexis Mac Allister'ın yakın gelecekte kulüpten ayrılma ihtimali giderek artıyor. Bu sezon öne çıkan performansıyla dikkat çeken Arjantinli millî oyuncu, Merseyside devine bağlılığına rağmen kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Liverpool orta sahasını yeniden kurmayı planlıyor

Liverpool'un 2027 yazında Mac Allister ile yollarını ayırmaya yöneldiği öne sürülüyor. Anfield'daki sözleşmesi 2028'e kadar devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir sözleşme teklif edilmedi. Ayrılık artık somut bir ihtimal olarak görülüyor.

Liverpool, mevcut sezonun sonunda orta sahasında kapsamlı bir yapılanma planlıyor. Sky Sports Switzerland'a göre Merseyside ekibi, orta sahasına en az bir oyuncu katmak için önemli miktarda yatırım yapmaya hazır.

Bu nedenle Liverpool'un transfer planları doğrultusunda Mac Allister'ın kulüpte daha uzun süre kalma talebinin reddedilmesi bekleniyor. Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya kulübün stratejisi bildirildi ve olası ayrılığının önü açıldı.

Liverpool sözleşme konusundaki tutumunu değiştirmiyor

Mac Allister, bu sezon Liverpool'un öne çıkan oyuncularından biri oldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta dört gol kaydetti. Etkileyici performansı, özellikle de yaz transfer döneminde ayrılma fırsatını geri çevirmesinin ardından, sözleşmesinin yenileneceği beklentisini doğurmuştu.

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Ancak kulüp yönetimi ona sözleşme uzatma teklifinde bulunmamayı tercih etti. Arjantinli millî oyuncu kariyerini Merseyside'da sürdürmek istese de uzun vadeli geleceğine ilişkin kararın çoktan verilmiş olduğu görülüyor.

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Liverpool'un yeni orta saha hedefleri için aktif biçimde çalışması ve sezon sonu için kayda değer bir bütçe hazırlamasıyla Mac Allister'ın kadrodaki yeri giderek daha belirsiz hâle geliyor.

Mac Allister sözleşme konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi

Arjantinli oyuncu, durumdan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Bu sezon Liverpool'un Atletico Madrid'e karşı oynayacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Mac Allister, takım arkadaşlarının geleceklerini güvence altına aldığını gördükten sonra hayal kırıklığına uğradığını kabul etti.

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Mac Allister, "Kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığı haberini aldım. Bu elbette beni çok üzüyor," dedi. "Bu futbol kulübü için her gün, her antrenmanda yüzde 100'ümü verdiğimi herkesin görebildiğini düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dominik [Szoboszlai] ve Ryan'ın [Gravenberch] sözleşmelerini yenilediklerini görüyorum. Bunu hak ettikleri için onlar adına çok mutluyum. Ama aynı zamanda benim sözleşmemin yenilenmemesi beni üzüyor. Elbette hâlâ zaman var. Taraftarların endişelenmesine gerek yok çünkü son günüme kadar yüzde 100'ümü vereceğim."

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Villarreal karşısında alınan yakın tarihli bir Şampiyonlar Ligi galibiyetinde iki gol atan Mac Allister, önceki sözlerine açıklık getirdi. "Bunları söylerken daha çok kendi duygularımdan bahsediyordum," dedi. "Bu onların kararı ve buna saygı duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sonunda ne olacağını göreceğiz."

Liverpool'u şimdi ne bekliyor?

Mac Allister, şimdilik Liverpool'un orta sahasında hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Geleceğine ilişkin belirsizliğe rağmen Villarreal karşısında yakın zamanda attığı iki gol, takımın hem ülke içinde hem de Avrupa'da başarı arayışındaki önemini gösteriyor.

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Liverpool, planladığı orta saha yapılanmasının temellerini atarken mevcut sezona da odaklanmak zorunda. Sezon sonu yaklaştıkça Mac Allister'ın rolü ve Liverpool'un transfer hedeflerine yönelik incelemeler kuşkusuz yoğunlaşacak.